COMBATE AO RACISMO

Bahia e Vitória assinam manifesto contra declaração racista de presidente da Conmebol

Documento foi divulgado pelos clubes que fazem parte da Libra



Gabriel Rodrigues

Estadão

Publicado em 20 de março de 2025 às 14:48

Presidente da Conmebol fez comparação com macaco ao falar do Brasil na Libertadores Crédito: Divulgação/Conmebol

Após o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez ter usado a expressão "Tarzan sem Chita" ao ser questionado sobre a possibilidade dos clubes brasileiros deixarem a Libertadores, as equipes que fazem parte da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) divulgaram um manifesto de repúdio contra o dirigente. Bahia e Vitória, que fazem parte da Libra e estão envolvidos em competições internacionais, assinaram o documento. >

O Flamengo foi o único time do grupo a não assinar o comunicado. O Estadão apurou que o presidente Luiz Eduardo Baptista, também conhecido como Bap, não tem interesse no tema, e que o desinteresse no assunto causou desconforto entre os membros da liga.>

Procurado pela reportagem, o clube rubro-negro disse, em nota oficial, que, embora "lute contra qualquer forma de racismo e discriminação há muito tempo", entende que "as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF, entidade que representa oficialmente os clubes brasileiros nos torneios sul-americanos.">

"No Flamengo, o combate ao racismo vai muito além do discurso. Além do manual interno de Combate ao Racismo, finalizamos os ajustes jurídicos para incluir em nosso estatuto uma cláusula antirracismo. O Flamengo tem plena consciência de sua enorme responsabilidade social e busca, todos os dias, ações estruturais que tragam impacto positivo real para o futebol e para a sociedade", conclui o comunicado.>

Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia, Vitória, Ferroviária, Paysandu, Remo, Volta Redonda, ABC, Brusque, Guarani e Sampaio Corrêa foram os signatários.>

"A gravíssima declaração de Dominguez traz à tona o evidente preconceito enraizado no ambiente do futebol, reforça estereótipos racistas, perpetua a desumanização de pessoas negras, além de demonstrar total insensibilidade em relação a temas de extrema urgência, como o combate ao racismo e a promoção da diversidade no futebol", diz trecho da nota da Libra>

"Os clubes brasileiros reafirmam seu compromisso com a luta contra o racismo e com a promoção de um futebol inclusivo e respeitoso. Não aceitaremos calados nenhum tipo de discriminação, seja em campo, nas arquibancadas ou nas declarações de dirigentes", conclui.>

A fala de Alejandro Domínguez aconteceu na segunda-feira, em conversa com jornalistas na zona mista do evento que definiu os grupos da Libertadores e Copa Sul-Americana. Durante o evento, poucas horas antes da polêmica, o dirigente discursou em português e afirmou que a Conmebol é sensível à dor de Luighi e está empenhada no combate a casos de racismo.>