TRABALHO NA TOCA

Após derrota, Vitória se reapresenta e inicia preparação para encarar Botafogo

O técnico Fábio Carille comandou sua primeira sessão de treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de julho de 2025 às 15:55

Elenco do Vitória treinando para a partida contra o Botafogo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de ser derrotado pelo Internacional no último sábado (12), o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (14), no CT Manoel Ponte Tanajura, dando início à preparação para o duelo contra o Botafogo. A partida acontece nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. >

Foi apenas a segunda atividade sob o comando do técnico Fábio Carille, e a primeira realizada na Toca do Leão. Os jogadores que foram titulares diante do Colorado fizeram trabalhos regenerativos, com sessões na academia seguidas por corrida no campo. Paralelamente, os demais atletas iniciaram o dia com um aquecimento comandado pelo preparador físico César Mendes.>

Na sequência, Carille dividiu o treinamento em três etapas: rondo com transições rápidas, construção ofensiva com finalizações, além de cruzamentos e chutes a gol. Os goleiros participaram de um trabalho específico com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.>

O grupo volta a treinar na manhã desta terça-feira (15), quando encerra a preparação para o confronto com o Botafogo. No período da tarde, a delegação rubro-negra embarca para o Rio de Janeiro. Lucas Halter, que pertence ao Botafogo, e Baralhas, que recebeu o terceiro cartão amarelo, serão desfalques e não viajaram com o grupo. >