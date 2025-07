INVERNOU

Treinar no frio queima mais calorias? Especialistas explicam e dão dicas para vencer a preguiça

Temperaturas baixas aumentam o gasto energético durante os exercícios, mas exigem atenção redobrada na preparação e na motivação para manter a constância.

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de julho de 2025 às 06:30

Treino no inverno Crédito: Shutterstock

Bastou o termômetro cair alguns graus e, para muita gente, a disposição para sair de casa e treinar também despenca. Mas a ciência pode ter um argumento poderoso para ajudar a reverter esse cenário: praticar exercícios físicos no frio acelera o metabolismo e potencializa a queima calórica. >

Estudos da Universidade de Wyoming, nos Estados Unidos, demonstraram que treinos realizados em temperaturas abaixo de 10ºC geram um gasto calórico entre 25% e 30% maior do que os mesmos exercícios feitos em clima quente. Isso acontece porque, em ambientes frios, o organismo precisa trabalhar mais para manter a temperatura interna estável, ativando mecanismos que utilizam as reservas energéticas do corpo como fonte de calor.>

“O corpo aciona respostas fisiológicas específicas para gerar aquecimento, o que eleva o gasto calórico durante a atividade física”, explica o PhD em fisiologia do exercício Turíbio Barros, professor aposentado da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.>

Além de favorecer o emagrecimento, esse aumento na demanda energética também pode melhorar a resistência e o condicionamento físico. No entanto, é importante lembrar que o frio exige cuidados específicos com o corpo antes do exercício.>

Preparação é fundamental

“Músculos e articulações levam mais tempo para aquecer no frio, o que aumenta o risco de lesões caso não haja um bom preparo antes do treino”, alerta Daniel Silva, treinador da Smart Fit. >

Segundo ele, um bom aquecimento é indispensável, mesmo em ambientes fechados ou com temperatura controlada. Entre as estratégias recomendadas estão:>

Aumentar o volume e a intensidade do aquecimento gradualmente; >

Realizar alongamentos dinâmicos nos grupos musculares que serão trabalhados; >

Começar com exercícios aeróbicos leves para elevar a temperatura corporal. >

Abaixo, o treinador sugere duas opções de treino – um para membros inferiores e outro para membros superiores – com foco em intensidade e eficiência para os dias frios:>

Treina A - Pernas e Glúteos Crédito: Divulgação/Press Manager

Treino B - Peito Costas e Braços Crédito: Divulgação/Press Manager

Como manter o ânimo nos dias frios?

Ainda que o corpo ganhe mais com os treinos no inverno, a mente pode ser um obstáculo. O educador físico Pedro Coelho lembra que o frio pode afetar a motivação, tornando a cama mais convidativa do que a academia. A boa notícia é que com algumas estratégias práticas é possível vencer essa barreira e manter a constância nos treinos. >

1. Estabeleça uma rotina fixa

Ter horários definidos para treinar ajuda a criar disciplina e diminui a chance de procrastinar. “Quando o treino entra na programação do dia como prioridade, ele deixa de depender da motivação momentânea”, explica Marina Delorenzo, educadora física e nutricionista. >

2. Adapte seu treino ao clima

Escolha ambientes fechados, como academias, para fugir do desconforto térmico. Se preferir treinar ao ar livre, opte por horários mais amenos, como o fim da manhã ou fim da tarde. Também é possível treinar em casa com a ajuda de plataformas online. >

3. Use roupas adequadas

Peças térmicas, casacos fitness, toucas e luvas ajudam a manter o corpo aquecido e tornam o início do treino mais confortável. Conforme o corpo se aquece, você pode remover algumas camadas de roupa. >

4. Treine com companhia

Ter um parceiro de treino – seja um amigo ou personal – aumenta o compromisso com a atividade física e torna tudo mais divertido. Aulas coletivas também são uma ótima opção para manter a motivação em alta. >

5. Transforme o frio em motivação