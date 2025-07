DEZ MILHAS GAROTO

Confira dicas de especialista para treinos de corrida no inverno

Treinador Wanderlei Oliveira dá dicas para manter o ritmo nos treinos de inverno rumo à 34ª edição das Dez Milhas Garoto

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de julho de 2025 às 06:30

Wanderlei Oliveira na Dez Milhas Garoto de 2024 Crédito: Divulgação

O inverno está chegando e com isso, corredores de todo o Brasil encaram o desafio de manter o ritmo mesmo com as temperaturas mais baixas. Para quem está se preparando para realizar provas nos próximos meses, é importante adaptar a rotina e tomar cuidado redobrado com o corpo. >

Para não deixar o frio congelar a motivação, o treinador Wanderlei Oliveira, referência no atletismo nacional, compartilha estratégias para manter o corpo ativo e a mente focada durante o inverno. >

Efeito sanfona: no frio, o risco de engordar aumenta, devido à ingestão de alimentos de alto teor calórico. Procure manter uma alimentação balanceada, bem parecida com a que você consumiu no verão, com alimentos ricos em água, proteínas leves e fibras.>

Deixe a preguiça de lado: se você está habituado a se exercitar pela manhã, mas, no frio pensa duas vezes antes de se levantar da cama quente, escolha manter a rotina e a disciplina. No entanto, previna-se contra o frio durante os treinos.>

Resistência em alta: a atividade física regular aumenta a resistência orgânica, prevenindo gripes, osteoporose e doenças cardíacas. Consuma neste período alimentos ricos em vitamina C, como laranja, acerola, mamão papaia, brócolis, morango, kiwi. Vale também reforçar a ingestão de alimentos que contenham vitamina E (potente antioxidante que combate os efeitos dos radicais livres): amêndoa, gema de ovo.>

Proteja o seu corpo: use roupas especiais nos dias frios e dê preferência para os tecidos de performance, como os tecidos inteligentes – que mantém a temperatura de seu corpo enquanto você corre e transpira, sem encharcar a camiseta. A região de seu corpo que merece maior atenção é a do peito, por reunir vários órgãos vitais. Mantenha-o sempre protegido. Extremidades, como mãos e pés, também merecem atenção. Proteja-os com luvas e meias especiais. Caso tenha pouca proteção na cabeça, use boné ou gorro térmico. Ao finalizar seu treino, troque a roupa molhada por roupas secas de imediato.>

Boca rachada: para evitar o ressecamento dos lábios e pele, é recomendável o uso de protetor labial e também protetor solar.>

Não corra ensacado: os plásticos junto ao corpo elevam demais a temperatura interna, aumentam a sudorese e predispõem à desidratação.>

Água fresca: mesmo nos dias frios se faz necessário a ingestão de água antes, durante e após aos exercícios. Mantenha o hábito de se hidratar a cada 30 minutos com 200 ml de água durante a sua corrida diária. Durante o dia, 3 litros de água serão suficientes.>

Indoor: se você é daqueles que prefere correr em um lugar sem vento ou frio, com temperatura climatizada, o melhor é optar pela esteira. Saiba que ela surgiu com essa finalidade em países como a Finlândia, onde seis meses por ano neva e os outros seis meses faz frio. Como os atletas olímpicos não tinham onde treinar ao longo do ano, foram criados a esteira e o frequencímetro.>

Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas nas festas juninas para não ter dor de cabeça e prejudicar a sua corrida diária.>