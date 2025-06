FÁBRICA DE TALENTOS

Atacante formado no Vitória é anunciado por gigante do futebol português

Alisson Santos foi vendido pelo Leão após se destacar com a camisa do União Leiria

Em abril, o jogador usou as redes sociais para se despedir da Toca do Leão. "É com enorme gratidão que venho agradecer e me despedir do Esporte Clube Vitória. Cheguei aos 15 anos e foram cinco anos de muitos desafios, aprendizado, vitórias, conquistas e realizações. Aqui me desenvolvi e tive a honra de realizar me profissionalizar com a camisa do Vitória. Logo depois tive a honra de ser campeão da Copa do Nordeste sub-20", iniciou o jogador.>