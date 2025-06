LEÃO NA TOCA

Vitória segue preparação para a temporada com ênfase na parte física

Próximo compromisso do Rubro-negro em 2025 ocorre no dia 8 de julho, contra o Confiança

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 16:00

Vitória completou o terceiro dia de treinos após a reapresentação Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória completou seu terceiro dia de reapresentação na manhã deste domingo (29). O técnico Thiago Carpini prosseguiu com os trabalhos no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, após o retorno do período de férias do grupo rubro-negro por causa da paralisação do Brasileirão, com ênfase inicial na parte física.>

Os goleiros Thiago Couto, Davi, Alexandre e Lucas Arcanjo foram mais cedo para o campo 2 do CT e participaram de um treino específico para a posição sob comando dos preparadores de goleiros. As atividades comandadas por Thiago Carpini, apoiado pelos assistentes Estephano Djian, Josué Romero e Márcio Goiano, foram iniciadas com um trabalho de posse de bola com marcação e transição.>

Finalizando, com o grupo dividido em dois, foi realizado treino em espaço reduzido com jogos com apoio e bastante cobrança de intensidade e competitividade por parte de Carpini. Liberados ao final dos treinamentos, os jogadores se reapresentam às 8 horas desta segunda-feira, dia de treinamento em tempo integral no CT. O meia-atacante Rúben Rodrigues será apresentado oficialmente pelo clube.>

O zagueiro Neris, após tratamento da contusão muscular, foi liberado para correr em torno do campo Bebeto Gama com supervisão da fisioterapia. Jamerson e Kauan, em recuperação por cirurgia no tornozelo, ficaram em tratamento na fisioterapia.>

Vitória completou o terceiro dia de treinos após a reapresentação 1 de 4