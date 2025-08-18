SABOR DO CR7

Restaurante em Salvador lança drink em homenagem a Cristiano Ronaldo

Drink “Camisa 7”, inspirado na poncha da Ilha da Madeira, terra natal de Cristiano, passa a integrar o cardápio do Boteco Português, no Rio Vermelho

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:32

Copo em que o drink é servido Crédito: Divulgação

Um dos nomes mais icônicos da história do futebol agora também faz parte do cardápio do Boteco Português, no Rio Vermelho. Na semana passada, o restaurante apresentou oficialmente o drink “Camisa 7”, uma criação exclusiva em homenagem ao craque Cristiano Ronaldo, eleito 5 vezes melhor jogador do mundo.

Servido de forma inusitada, dentro de uma escultura do jogador, o coquetel é preparado à base de poncha madeirense, mistura tradicional de rum, cachaça, maracujá, mel, suco de laranja, cravo e canela. A receita ainda leva suco fresco de laranja, xarope de romã e um toque de vinho do Porto da Madeira. Segundo a casa, a escolha dos ingredientes busca resgatar referências da Ilha da Madeira, terra natal do atacante português.

Drink Camisa 7, do Boteco do Português Crédito: Divulgação

Além do “Camisa 7”, a poncha também será oferecida de forma tradicional no cardápio do bar. Durante o lançamento de aberto ao público, realizado no último dia 14, clientes que compareceram vestindo a camisa da seleção portuguesa receberam desconto no novo drink.