Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Restaurante em Salvador lança drink em homenagem a Cristiano Ronaldo

Drink “Camisa 7”, inspirado na poncha da Ilha da Madeira, terra natal de Cristiano, passa a integrar o cardápio do Boteco Português, no Rio Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:32

Copo em que o drink é servido
Copo em que o drink é servido Crédito: Divulgação

Um dos nomes mais icônicos da história do futebol agora também faz parte do cardápio do Boteco Português, no Rio Vermelho. Na semana passada, o restaurante apresentou oficialmente o drink “Camisa 7”, uma criação exclusiva em homenagem ao craque Cristiano Ronaldo, eleito 5 vezes melhor jogador do mundo.

Servido de forma inusitada, dentro de uma escultura do jogador, o coquetel é preparado à base de poncha madeirense, mistura tradicional de rum, cachaça, maracujá, mel, suco de laranja, cravo e canela. A receita ainda leva suco fresco de laranja, xarope de romã e um toque de vinho do Porto da Madeira. Segundo a casa, a escolha dos ingredientes busca resgatar referências da Ilha da Madeira, terra natal do atacante português.

Drink Camisa 7, do Boteco do Português
Drink Camisa 7, do Boteco do Português Crédito: Divulgação

Além do “Camisa 7”, a poncha também será oferecida de forma tradicional no cardápio do bar. Durante o lançamento de aberto ao público, realizado no último dia 14, clientes que compareceram vestindo a camisa da seleção portuguesa receberam desconto no novo drink.

O evento coincidiu com o anúncio da expansão do Boteco Português. A rede, que já conta com unidades no Rio Vermelho (Salvador) e em Morro de São Paulo, abrirá uma terceira casa em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia. O novo espaço terá 151 m², capacidade para 60 pessoas e ficará localizado no centro da vila, um dos principais destinos turísticos do estado.

Leia mais

Imagem - De novo? Contra o Bahia, Neymar vai perder jogo em data comemorativa mais uma vez

De novo? Contra o Bahia, Neymar vai perder jogo em data comemorativa mais uma vez

Imagem - Hebert Conceição se prepara para duelo de medalhistas olímpicos marcado por provocações

Hebert Conceição se prepara para duelo de medalhistas olímpicos marcado por provocações

Imagem - Torcedora do Vitória, Bia Ferreira defende o cinturão mundial em duelo de Leoa contra Pantera

Torcedora do Vitória, Bia Ferreira defende o cinturão mundial em duelo de Leoa contra Pantera

Mais recentes

Imagem - De novo? Contra o Bahia, Neymar vai perder jogo em data comemorativa mais uma vez

De novo? Contra o Bahia, Neymar vai perder jogo em data comemorativa mais uma vez
Imagem - Vitória ganha dois reforços para a partida contra o Flamengo

Vitória ganha dois reforços para a partida contra o Flamengo
Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

MAIS LIDAS

Imagem - Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo
01

Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
03

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo
04

Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo