Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Paulinho, do Midtjylland, que atuou pelo Tricolor de Aço entre 2018 e 2019, celebra 50 jogos em competições internacionais da carreira

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:16

Paulinho nos tempos de Bahia
Paulinho nos tempos de Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Na sua sétima temporada na Dinamarca, o lateral-esquerdo Paulinho segue consolidando uma carreira de destaque com a camisa do Midtjylland. Ex-jogador do Bahia, onde atuou entre 2018 e 2019 e conquistou o Campeonato Baiano, o brasileiro chegou ao clube dinamarquês há seis anos e se transformou em ídolo da torcida.

Até aqui, Paulinho soma 193 partidas pelo Midtjylland, com dois títulos da Superliga Dinamarquesa, uma Copa da Dinamarca e participações em torneios de peso, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Na última quinta-feira (14), ele alcançou uma marca expressiva: 50 jogos em competições internacionais.

Paulinho em ação pelo Midtjylland

Paulinho pelo Midtjylland por Divulgação/Midtjylland
Paulinho pelo Midtjylland por Divulgação/Midtjylland
Paulinho pelo Midtjylland por Divulgação/Midtjylland
Paulinho pelo Midtjylland por Divulgação/Midtjylland
Paulinho pelo Midtjylland por Divulgação/Midtjylland
PMidtjylland por Divulgação/Midtjylland
Paulinho pelo Midtjylland por Divulgação/Midtjylland
1 de 7
Paulinho pelo Midtjylland por Divulgação/Midtjylland

O feito veio na vitória por 2 a 0 sobre o Fredrikstad FK, da Noruega, pela terceira fase preliminar da Liga Europa. Além de atingir o número histórico, o lateral deixou sua marca ao anotar o segundo gol, que garantiu a classificação da equipe.

“Acho que todo jogador sonha em jogar na Europa, ainda mais disputar uma Champions League ou Europa League. Ter essa oportunidade na minha carreira é algo muito gratificante. É uma realização de sonho poder sair do Brasil e jogar tantos jogos em competições internacionais desse nível”, destacou Paulinho.

Leia mais

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Após polêmica por Kauê Furquim, Bahia provoca o Corinthians: ‘Triunfo oportunista’

Após polêmica por Kauê Furquim, Bahia provoca o Corinthians: ‘Triunfo oportunista’

Imagem - Bahia vence o Corinthians fora de casa e começa o segundo turno com o pé direito

Bahia vence o Corinthians fora de casa e começa o segundo turno com o pé direito

Apesar do sucesso no futebol europeu, sua trajetória internacional começou ainda no Brasil. Pelo Bahia, disputou a Copa Sul-Americana de 2018, contra o Athletico-PR, em partida vencida pelo time paranaense por 1 a 0.

De lá para cá, Paulinho acumula:

  • 2 jogos pela Copa Sul-Americana

  • 18 jogos pela Liga dos Campeões

  • 23 jogos pela Liga Europa

  • 7 jogos pela Liga Conferência

“Apesar da maioria dos meus jogos internacionais terem sido na Europa, não podemos esquecer onde tudo começou. Tive a oportunidade de jogar a Copa Sul-Americana pelo Bahia, e foi dali que essa marca começou a ser construída”, lembrou o lateral.

Nos dois anos de Bahia, Paulinho disputou apenas 17 jogos com a camisa tricolor e deu uma assistência. Ainda assim, ajudou o time na conquista do Campeonato Baiano de 2019 atuando em 4 partidas da competição.  

Mais recentes

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
Imagem - Neymar se emociona com mensagem do filho após goleada de 6 a 0

Neymar se emociona com mensagem do filho após goleada de 6 a 0
Imagem - Neymar leva terceiro amarelo e não enfrenta o Bahia

Neymar leva terceiro amarelo e não enfrenta o Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo
01

Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
02

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar
03

Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
04

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história