Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Pedro Carreiro
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:16
Na sua sétima temporada na Dinamarca, o lateral-esquerdo Paulinho segue consolidando uma carreira de destaque com a camisa do Midtjylland. Ex-jogador do Bahia, onde atuou entre 2018 e 2019 e conquistou o Campeonato Baiano, o brasileiro chegou ao clube dinamarquês há seis anos e se transformou em ídolo da torcida.
Até aqui, Paulinho soma 193 partidas pelo Midtjylland, com dois títulos da Superliga Dinamarquesa, uma Copa da Dinamarca e participações em torneios de peso, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Na última quinta-feira (14), ele alcançou uma marca expressiva: 50 jogos em competições internacionais.
Paulinho em ação pelo Midtjylland
O feito veio na vitória por 2 a 0 sobre o Fredrikstad FK, da Noruega, pela terceira fase preliminar da Liga Europa. Além de atingir o número histórico, o lateral deixou sua marca ao anotar o segundo gol, que garantiu a classificação da equipe.
“Acho que todo jogador sonha em jogar na Europa, ainda mais disputar uma Champions League ou Europa League. Ter essa oportunidade na minha carreira é algo muito gratificante. É uma realização de sonho poder sair do Brasil e jogar tantos jogos em competições internacionais desse nível”, destacou Paulinho.
Apesar do sucesso no futebol europeu, sua trajetória internacional começou ainda no Brasil. Pelo Bahia, disputou a Copa Sul-Americana de 2018, contra o Athletico-PR, em partida vencida pelo time paranaense por 1 a 0.
“Apesar da maioria dos meus jogos internacionais terem sido na Europa, não podemos esquecer onde tudo começou. Tive a oportunidade de jogar a Copa Sul-Americana pelo Bahia, e foi dali que essa marca começou a ser construída”, lembrou o lateral.
Nos dois anos de Bahia, Paulinho disputou apenas 17 jogos com a camisa tricolor e deu uma assistência. Ainda assim, ajudou o time na conquista do Campeonato Baiano de 2019 atuando em 4 partidas da competição.