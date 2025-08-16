Bahia vence o Corinthians fora de casa e começa o segundo turno com o pé direito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 23:15
Quem quer brigar nas cabeças também precisa saber vencer mesmo quando não está em uma noite tão inspirada, e foi justamente isso que o Bahia fez na noite deste sábado (16), ao derrotar o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do returno do Brasileirão. Diferente de outras partidas recentes, o Esquadrão mostrou boa eficiência ofensiva em uma noite de pouco brilho e aumentou a sequência invicta na Série A para oito jogos.
O Esquadrão abriu o placar com um gol-relâmpago de Michel Araújo logo no primeiro minuto. Depois disso, o time não ficou tanto com a bola como de costume, viu os donos da casa dominar as ações e acabou sofrendo o empate aos 30 minutos, com Gui Negão, em um lance bastante confuso que precisou de longa revisão do VAR.
Ainda assim, antes do segundo tempo, com gol de pênalti de Willian José, a equipe voltou à frente do placar. Na etapa final, o Esquadrão apresentou uma atuação mais sólida, criou boas oportunidades nos contra-ataques, não sofreu tanto defensivamente e confirmou o resultado, que levou o time aos 33 pontos, garantindo mais uma rodada no G-4.
Agora, o Tricolor de Aço muda o foco e passa a pensar no embate contra o Ceará, nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Arena Fonte, em jogo único pela semifinal da Copa do Nordeste. Pelo Brasileirão, a equipe só volta a campo no próximo domingo (24), para enfrentar o Santos, também em Salvador.
O Bahia começou o jogo em Itaquera “ligado nos 220” e abriu o placar logo no primeiro minuto. Michel Araújo recebeu no corredor central, na intermediária, conduziu em direção à ponta esquerda, deixou José Martínez para trás e arriscou um chute cruzado, com força e precisão, para inaugurar o marcador.
A resposta do Corinthians, no entanto, foi imediata. Aos quatro minutos, Gui Negão ganhou uma disputa aérea, a bola sobrou para Kayke, que deixou Garro em condição de finalizar dentro da área. O camisa 8 bateu cruzado, a bola passou entre as pernas de Ronaldo e entrou. Porém, após revisão do VAR, o lance foi anulado devido a um toque de mão de Kayke na origem da jogada.
Apesar da frustração, o Timão seguiu pressionando, enquanto o Bahia tinha dificuldades para reagir. Aos sete minutos, Gui Negão recebeu na entrada da área e finalizou rente à trave esquerda de Ronaldo. Em seguida, André Ramalho arriscou de longe, mas a bola subiu demais.
Encurralado em seu campo defensivo, o Bahia só conseguiu escapar por volta dos 25 minutos. Ademir avançou pela ponta esquerda, cortou para dentro e finalizou de fora da área. A bola desviou na defesa corintiana, mas Hugo defendeu com segurança no meio do gol.
O lance, no entanto, não fez o Esquadrão recuar, e o time seguiu pressionando até empatar aos 30 minutos, em um lance confuso e polêmico. Após cobrança de escanteio, Ronaldo afastou de soco, Breno Bidon aproveitou e arriscou chute da entrada da área. A bola desviou, subiu e, desta vez, Ronaldo errou o soco. Ela sobrou para Gui Negão, que finalizou de meia-bicicleta para o gol. Inicialmente, o tento foi anulado, mas após quase nove minutos de revisão do VAR, foi validado.
O Esquadrão, então, não perdeu tempo e voltou à frente do placar logo depois que a bola rolou novamente. Aos 42 minutos, após pênalti sofrido por Kayky em carrinho de Matheuzinho, Willian José converteu com frieza, deslocando o goleiro Hugo.
Antes de ir para o intervalo em vantagem, o Esquadrão precisou suportar intensa pressão corintiana durante impressionantes 14 minutos de acréscimos. O momento de maior risco veio em um chute de longe de Kayke, que passou muito perto do ângulo.
Corinthians x Bahia
Na segunda etapa, o jogo seguiu na mesma dinâmica, com o Bahia fechado lá atrás e o Corinthians pressionando em busca do gol de empate. Mas, diferente da maior parte da primeira etapa, o Esquadrão se defendia melhor e não levava tantos sustos. A primeira finalização só veio aos 10 minutos, quando Gustavo Henrique cabeceou no meio do gol, e Ronaldo fez a defesa tranquila.
Pouco a pouco, o gás do Timão foi diminuindo, Rogério Ceni mexeu bem na equipe e finalmente começou a encaixar contra-ataques com mais frequência, levando perigo ao gol adversário. Aos 23 minutos, Ademir puxou o contra-ataque sozinho, fez bela jogada, mas na hora do chute foi travado, e Hugo fez a defesa com facilidade. Dois minutos depois, Jean Lucas puxou outro contra-golpe, invadiu a área adversária e finalizou, mas o goleiro adversário fez nova defesa.
O jogo seguiu lá e cá, mas sem chances realmente perigosas para nenhuma das equipes. Já na reta final, o Corinthians armou uma blitz em busca do empate. O Bahia, no entanto, suportou muito bem a pressão. Exceto por um lance aos 30 minutos, quando a bola foi cruzada para a área, Matheus Bidu ajeitou para Talles Magno cabecear com muita potência, praticamente da pequena área, e Ronaldo fez uma bela defesa, o time não sofreu grandes sustos e conseguiu voltar com os três pontos na bagagem.
Corinthians 1 x 2 Bahia - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Dieguinho), Gustavo Henrique e Matheus Bidu Ryan Gustavo); Raniele, José Martínez, Breno Bidon (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Kayke (Bahia) e Gui Negão (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior.
Bahia: Ronaldo; Gilberto (Arias), Santiago Ramos Mingo, David Duarte, Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Michel; Ademir (Tiago), Kayky (Lucho) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.
Local: Neo Quimica, em São Paulo
Gols: Gui Negão, aos 30 minutos do 1º tempo (Corinthians) / Michel Araújo, com 1 minuto do 1º tempo e Willian José aos 42 (Bahia)
Cartões Amarelos: Breno Bidon e André Ramalho (Corinthians)/ David Duarte, Luciano Juba e Arias (Bahia)
Arbitragem: Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Rafael Traci (SC)