Comentarista esportivo leva 'puxão de orelha' após sugerir que alunos faltem aula para ver jogo

Carol Neves
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:33
A goleada da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul, por 5 a 0, no Seoul World Cup Stadium, não foi o único assunto que movimentou o amistoso. Um comentário do analista Bruno Formiga durante a transmissão da “GE TV” gerou um momento de desconforto ao vivo com o narrador Jorge Iggor.
Tudo começou quando Formiga sugeriu que estudantes poderiam deixar de ir à escola para acompanhar os jogos da Seleção. “Para a galera do colégio: tem jogo grande? Falta a aula. Negocia…”, afirmou. Imediatamente, Iggor interveio: “Mas repõe a aula, né?”.
O comentarista, porém, manteve o tom descontraído: “Aí já não é mais comigo. A minha sugestão é: falte. Ou chegue na segunda aula”. A resposta provocou uma nova reação do narrador, que o advertiu: “Seja responsável na sua sugestão”. Formiga então rebateu em tom leve: “O que mudou minha vida foi o futebol, não a aula de matemática”, recebendo de volta a tréplica: “Os dois são bem importantes!”.
Enquanto a troca de comentários chamava atenção na transmissão, a Seleção dava show em campo. Rodrygo e Estêvão brilharam na vitória sobre os coreanos, com gols também de Bruno Guimarães e Casemiro participando das jogadas. Mesmo sob chuva e diante de cerca de 65 mil torcedores em Seul, o time de Carlo Ancelotti dominou do início ao fim.
O Brasil volta a jogar na próxima terça-feira (14/10), às 7h30 (horário de Brasília), contra o Japão, dando sequência à preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.