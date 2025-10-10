GETV

Comentarista esportivo leva 'puxão de orelha' após sugerir que alunos faltem aula para ver jogo

Durante transmissão de Brasil x Coreia do Sul, Bruno Formiga defendeu que estudantes “negociassem” para assistir ao amistoso

Carol Neves

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:33

Jorge Iggor e Bruno Formiga Crédito: Reproducão

A goleada da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul, por 5 a 0, no Seoul World Cup Stadium, não foi o único assunto que movimentou o amistoso. Um comentário do analista Bruno Formiga durante a transmissão da “GE TV” gerou um momento de desconforto ao vivo com o narrador Jorge Iggor.

Tudo começou quando Formiga sugeriu que estudantes poderiam deixar de ir à escola para acompanhar os jogos da Seleção. “Para a galera do colégio: tem jogo grande? Falta a aula. Negocia…”, afirmou. Imediatamente, Iggor interveio: “Mas repõe a aula, né?”.

O comentarista, porém, manteve o tom descontraído: “Aí já não é mais comigo. A minha sugestão é: falte. Ou chegue na segunda aula”. A resposta provocou uma nova reação do narrador, que o advertiu: “Seja responsável na sua sugestão”. Formiga então rebateu em tom leve: “O que mudou minha vida foi o futebol, não a aula de matemática”, recebendo de volta a tréplica: “Os dois são bem importantes!”.

Bruno Formiga: “Para a galera do colégio: tem jogo grande? Falta a aula. Negocia…”



Jorge Iggor: “Mas repõe a aula, né?”



Bruno Formiga: “Aí já não é mais comigo. A minha sugestão é: falte. Ou chegue na segunda aula.”



? Reprodução/GE TV pic.twitter.com/bncYeYwKpg — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) October 10, 2025

Enquanto a troca de comentários chamava atenção na transmissão, a Seleção dava show em campo. Rodrygo e Estêvão brilharam na vitória sobre os coreanos, com gols também de Bruno Guimarães e Casemiro participando das jogadas. Mesmo sob chuva e diante de cerca de 65 mil torcedores em Seul, o time de Carlo Ancelotti dominou do início ao fim.