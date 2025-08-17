Após polêmica por Kauê Furquim, Bahia provoca o Corinthians: ‘Triunfo oportunista’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 07:20
O Bahia provocou o Corinthians após vencer o time paulista na Neo Química Arena, na noite do sábado (16), por 2 a 1. A partida aconteceu em meio à polêmica pela contratação da jovem promessa Corinthians Kauê Furquim pelo Bahia.
O time baiano pagou R$ 14 milhões de multa rescisória pelo jogador de 16 anos. O Corinthians não gostou e acusou o Bahia de aliciamento, afirmando que houve "oportunismo" da parte da parte do tricolor. O clube ameaça ir até a Fifa contra a contratação.
Bahia venceu Corinthians
Depois do resultado sem São Paulo ontem, o Bahia fez dois posts de referência direta ao episódio. "Um triunfo oportunista! Seja você também: torne-se Sócio Esquadrão!", escreveu o clube nas redes sociais, postando um card com definições de oportunistas.
O tricolor ainda postou outra mensagem ironizando a nota oficial do Corinthians sobre o caso Kauê. "Nota oficial: O Bahia venceu", dizia a mensagem.
A vitória por 2 a 1 garantiu um bom início de returno para o Bahia, que somou os 3 pontos e segue na quarta colocação do Campeonato Brasileiro.