Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corinthians acusa Bahia de conduta 'ilícita e imoral' após perder promessa da base

Clube paulista promete acionar CBF e Fifa após o Esquadrão pagar R$ 14 milhões pela multa rescisória do atacante Kauê Furquim

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:41

Kauê Furquim
Kauê Furquim Crédito: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

Horas depois do Bahia acertar a contratação do jovem Kauê Furquim, atacante de apenas 16 anos, o Corinthians divulgou uma nota oficial criticando duramente a conduta do Bahia. A diretoria alvinegra classificou a ação como “ilícita e imoral” e anunciou que recorrerá à CBF e à Fifa em busca de medidas cabíveis. No comunicado, o clube ainda acusou o Bahia de atuar como intermediário de negócios no Brasil em favor do Grupo City.

Considerado uma das principais promessas da base corintiana, Kauê fazia parte do elenco sub-17, mas já treinava ocasionalmente com os profissionais no CT Joaquim Grava. Sob comando do técnico Dorival Júnior, chegou a ser relacionado e ficou no banco de reservas nas partidas contra Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão.

Leia mais

Imagem - Bahia emplaca dois reforços entre as quatro melhores contratações do Brasil em 2025; veja o Top-10

Bahia emplaca dois reforços entre as quatro melhores contratações do Brasil em 2025; veja o Top-10

Imagem - Bahia paga R$ 14 milhões para tirar atacante revelação do Corinthians

Bahia paga R$ 14 milhões para tirar atacante revelação do Corinthians

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe

O atacante havia assinado seu primeiro contrato profissional em abril deste ano. No documento, o Corinthians estabeleceu multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões, à época) para transferências ao exterior. No entanto, pela legislação brasileira, a cláusula para negociações nacionais deve ser fixada em até duas mil vezes o valor do salário do jogador.

Foi justamente essa regra que, segundo o Timão, permitiu ao Bahia pagar a multa de R$ 14 milhões e levar o jovem sem abrir negociação. A diretoria corintiana alega que o clube baiano se aproveitou dessa “brecha” para investir em Kauê com o objetivo de valorizá-lo e negociá-lo futuramente no mercado europeu.

Confira a nota publicada pelo Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior.

Repudiamos, veementemente, o aliciamento ilícito e imoral do jogador Kauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Esporte Clube Bahia.

Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita.

A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios.

Reforçamos, mais uma vez, nosso repúdio aos envolvidos rompendo por completa qualquer relação institucional com o Esporte Clube Bahia e o City Football Group".

Mais recentes

Imagem - Projeto da Globo para bater de frente com a CazéTV, GE TV estreia com jogo da Seleção

Projeto da Globo para bater de frente com a CazéTV, GE TV estreia com jogo da Seleção
Imagem - Globo fecha mais duas contrações para a equipe do GE TV

Globo fecha mais duas contrações para a equipe do GE TV
Imagem - Conheça mais sobre João Paulo, novo goleiro do Bahia

Conheça mais sobre João Paulo, novo goleiro do Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador