EDUCAÇÃO

Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador

Entre as instituições mais caras, estão colégios bilíngues e líderes de aprovação em vestibulares

Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:00

Bernoulli está entre os colégios mais caros de Salvador Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

De acordo com um levantamento da consultoria Lumni Educação, as escolas de Salvador devem ter um reajuste médio de 9% nas mensalidades em 2026. Na capital baiana, o valor pago mensalmente por pais e responsáveis chega atualmente a quase R$9 mil, equivalente a mais de R$100 mil por ano.

Aqui, o CORREIO traz um levantamento com algumas das mensalidades de colégios de Salvador. O guia mescla mensalidades que são cobradas neste ano e valores reajustados para o ano que vem, uma vez que nem todos os colégios divulgaram os novos valores.

Os valores correspondem ao terceiro ano do ensino médio, com exceção do Colégio Miró, cuja última série é o nono ano do Ensino Fundamental. Em colégios como o Salesiano e o Antônio Vieira, não há vagas para alunos novos no terceiro ano e as turmas são preenchidas por estudantes da casa.

Confira a lista:

Pan Americana: R$ 8.919,00

Bernoulli: R$ 6.831

Anchieta: R$ 6.540,36 (Pituba), R$ 7.073,01 (Patamares)

São Paulo: R$ 6.145,61

Módulo: R$ 5.597

Villa: R$ 5.565,97 (preço de 2025)

Portinari: R$ 4.814 (preço de 2025)

Antônio Vieira: R$ 3.700 (preço de 2025)

Miró: R$ 3.564 (preço do nono ano, última série do colégio)

Salesiano: R$ 3.205 (Liceu), R$ 3.460 (Dom Bosco) (preços de 2025)

Omega: R$ 2.901, se paga até o dia 5 de cada mês, R$ 3.054, até dia 10

Vitória-Régia: R$ 2.039,80 (preço de 2025)