Vale a pena pagar o ano inteiro da mensalidade escolar para ter desconto?

Especialista dá dicas de como economizar

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 05:30

Sala de aula
Confira o que levar em consideração antes de pagar o valor integral Crédito: Shutterstock

Com a aproximação do início do ano letivo, muitas escolas oferecem descontos para quem quitar a anuidade de forma antecipada. A proposta costuma atrair famílias em busca de economia — mas, segundo especialistas, a decisão precisa ser analisada com cautela. Em Salvador, o reajuste da mensalidade escolar deve ser, em média, 9%, como mostrou levantamento feito pelo CORREIO. 

A educadora financeira comportamental Liz Midlej explica que pagar o valor referente ao ano inteiro só é vantajoso quando algumas condições se alinham: o desconto oferecido realmente faz diferença, a família tem o valor disponível sem mexer na reserva de emergência, e o pagamento não compromete o orçamento dos meses seguintes. “Quando esses pontos se encontram, antecipar o pagamento deixa de ser risco e vira uma ótima oportunidade”, afirma.

Segundo Midlej, o primeiro ponto é verificar se já existe uma reserva de emergência formada. Sem ela, não vale a pena comprometer todo o caixa com a escola. O segundo passo é analisar o tamanho do desconto: quanto maior, maior a vantagem. Apesar disso, não existe um percentual de desconto específico para quem quita o ano letivo. Isso depende da realidade de cada família. 

"A vantagem depende do orçamento, da reserva financeira e até das expectativas de rendimento dos investimentos. Por isso, antes de decidir, é importante olhar para o cenário completo e não apenas para o número do desconto", detalha. Veja abaixo a análise em relação aos percentuais de desconto. 

Descontos menores do que 5%

Segundo a especialista, eles quase nunca compensam porque investimentos simples — como CDB de liquidez diária, Tesouro Selic ou até a poupança em alguns períodos — podem render algo próximo disso ao ano. Nesse caso, deixar o dinheiro aplicado pode gerar igual ou até mais retorno, além de manter sua reserva disponível para emergências.

Descontos entre 5% e 10% 

Esses já são considerados mais atrativos, já que o ganho tende a superar o rendimento de aplicações conservadoras. Além disso, pagar à vista reduz o número de boletos ao longo do ano e traz mais previsibilidade para o orçamento.

Descontos acima de 10% 

Eles costumam ser vantajosos. Mesmo assim, Liz Midlej avalia que a decisão deve ser tomada com cautela. "Antecipar o pagamento do ano letivo pode ser uma boa estratégia de 'limpeza do orçamento' e tranquilidade-psicológica, desde que a família esteja em uma posição financeira confortável. Mas chamar crédito como solução para obter desconto costuma confundir vantagens e riscos: quase sempre, o risco (juros altos, endividamento, aperto no caixa) supera o benefício", diz. 

Reajustes de mensalidade escolar em Salvador 

O aumento de mensalidades em Salvador para 2026 deve ser de, em média, 9%, de acordo com um levantamento da Lumni Educação. Ainda de acordo com a pesquisa, que é atualizada conforme as escolas disponibilizam seus dados para a consultoria, a média na Bahia está em 12% e em 9,7% no Brasil.

O aumento previsto para Salvador é mais que o dobro da inflação prevista para este ano pelo Boletim Focus, do Banco Central, que é de 4,83%. A inflação aparece como uma das principais justificativas para os reajustes das mensalidades, ao lado da atualização dos custos educacionais.

