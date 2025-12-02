VIOLÊNCIA

Suspeito de estuprar a colega no local de trabalho é preso na Bahia

Crime foi cometido no mês de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:45

Deam Barreiras: Rua Júlio César, Nº 500, CEP: 47800-000 Crédito: Google Street View

Um homem de 30 anos foi preso na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, suspeito de cometer o crime de estupro. Ele foi encontrado pela polícia na manhã desta segunda-feira (1º), ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor dele.

O investigado é suspeito de ter cometido o crime contra uma colega de trabalho no dia 17 de outubro deste ano. De acordo com as investigações, o ato foi praticado em um motel onde ambos trabalhavam, localizado no bairro Nova América II.

A denúncia foi registrada cerca de cinco dias depois, em 22 de outubro, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Barreiras.