Suspeito de estuprar a colega no local de trabalho é preso na Bahia

Elaine Sanoli
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:45
Um homem de 30 anos foi preso na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, suspeito de cometer o crime de estupro. Ele foi encontrado pela polícia na manhã desta segunda-feira (1º), ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor dele.
O investigado é suspeito de ter cometido o crime contra uma colega de trabalho no dia 17 de outubro deste ano. De acordo com as investigações, o ato foi praticado em um motel onde ambos trabalhavam, localizado no bairro Nova América II.
A denúncia foi registrada cerca de cinco dias depois, em 22 de outubro, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Barreiras.
O suspeito foi localizado em sua residência, no bairro Renato Gonçalves. Ele foi conduzido à 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), onde passou por exame de corpo de delito e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.