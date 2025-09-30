DEJA-VU?

Vitória pode buscar inspiração na reação da temporada passada para escapar do rebaixamento

Leão soma 22 pontos após 25 rodadas, mesmo número de 2024, quando reagiu e terminou o Brasileirão em 11º lugar

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:00

Depois de 25 rodadas, o Vitória segue afundado na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 22 pontos — cinco a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4. O cenário atual é de pessimismo, reforçado pelos cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que apontam 80,6% de chances de queda. No entanto, exatamente neste ponto do campeonato no ano passado, a situação era semelhante e o final acabou sendo positivo.

Após os 25 primeiros jogos do Brasileirão de 2024, o Leão da Barra também estava na 18ª posição, com 22 pontos, cinco atrás da primeira equipe fora da zona, que naquele ano era o Grêmio. Mas, nas 13 rodadas finais da Série A, o Rubro-Negro reagiu: conquistou sete vitórias, quatro empates e sofreu apenas duas derrotas, atingindo 64% de aproveitamento, escapou do rebaixamento e ainda garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana, somando 47 pontos e terminando na 11ª colocação.

Apesar das semelhanças de pontuação e colocação com a temporada passada, a situação atual tem um ponto negativo: o número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate em caso de igualdade de pontos. Enquanto em 2024 o time havia conquistado seis vitórias até aqui, na temporada atual são apenas quatro. Além disso, todas as equipes que ocupam a parte baixa da tabela têm, ao menos, um jogo a menos que o Vitória.

O ponto de esperança é que o time não precisa repetir a campanha excepcional das 13 rodadas finais do ano passado. Alcançar 43 pontos seria suficiente para garantir cerca de 90% de chances de permanência na Série A, de acordo com a UFMG. Para atingir essa marca, o Leão precisaria manter um aproveitamento de 53,8% nas partidas restantes, um avanço significativo em relação aos 29,3% registrados até agora.

Inspirado na arrancada do ano passado, que começou justamente na 26ª rodada com a vitória por 2x0 sobre o Atlético-GO, o time tenta retomar o caminho das vitórias nesta quinta-feira, diante do Ceará, às 19h30, no Barradão, após três derrotas consecutivas. Todos no clube sabem que os três pontos contra o Vozão são inegociáveis, mas contam o apoio da torcida para reverter a situação.

“O Ceará é um adversário direto, e a gente encara o jogo como uma final de Copa do Mundo. Que o torcedor se apegue a essa partida, jogando de igual para igual ou até melhor. A performance contra o Grêmio foi boa, mesmo fora de casa. Temos totais condições de vencer. Enquanto houver chance, vamos lutar até o fim”, destacou o técnico Jair Ventura.

“O bom é que não preciso convocar a torcida, sei que eles vão fazer a parte deles. Que possam nos empurrar e a gente consiga a vitória. Temos que ficar chateados pela derrota, mas sempre tirar o lado positivo”, completou.

