Vitória afunda na zona e vê risco de rebaixamento disparar após derrota para o Grêmio

Com três tropeços seguidos e rivais diretos pontuando, Leão da Barra chega a 80,4% de chances de queda

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:33

Vitória ainda não venceu como visitante na Série A
Vitória está na 18ª colocação da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A derrota por 3x1 para o Grêmio, no último fim de semana, foi um duro golpe para o Vitória. Na estreia do técnico Jair Ventura, o time chegou à terceira derrota consecutiva, afundou ainda mais na zona de rebaixamento e viu suas chances de queda aumentarem de forma significativa. Antes da rodada, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estimava em 66% o risco de rebaixamento do Leão da Barra; após o revés, o número saltou para 80,4%.

O cenário ficou ainda mais preocupante porque a maioria dos concorrentes diretos na luta contra a degola pontuou. O Fortaleza venceu o Sport por 1x0, o Vasco superou o Cruzeiro por 2x0, e o Atlético-MG bateu o Mirassol por 1x0. Além disso, Juventude e Internacional empataram em 1x1, enquanto Santos e Bragantino ficaram no 2x2.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
20ª rodada - Vitória 2 x 2 Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
21ª rodada - Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
22ª rodada - Vitória 1 X 0 Atlético MG por Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória
23ª rodada - Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
24ª rodada - Vitória 0x1 Fluminense por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
 25ª rodada - Grêmio 3x1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
1 de 25
1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

Com isso, o Vitória permanece na 18ª colocação, com 22 pontos, sendo hoje a segunda equipe mais ameaçada da competição — à frente apenas do Sport, lanterna com 14 pontos e 95,7% de risco de queda. Mesmo o Fortaleza, que ocupa a 19ª posição com um ponto a menos e um jogo a menos, aparece com 73,3% de chances de rebaixamento. Já o Juventude, 17º colocado com os mesmos 22 pontos do Vitória, mas também com um jogo a menos, tem 65,8%.

As equipes fora do Z-4 abriram vantagem e contam com percentuais bem menores de risco. Primeiro time fora da zona, o Santos tem 27 pontos e apenas 17,7% de chances de queda. Inter, Atlético-MG e Ceará, todos com 28 pontos, aparecem ainda mais confortáveis, com 16,8%, 7,1% e 12,2%, respectivamente.

O que agrava a crise rubro-negra é que quase todos os rivais diretos ainda têm partidas a disputar. Fortaleza, Juventude, Santos e Internacional possuem um jogo a menos; Sport e Atlético-MG, dois jogos a menos. O Ceará também tem duas partidas atrasadas, mas entra em campo nesta segunda-feira (29), contra o São Paulo, no Morumbi, no fechamento da 25ª rodada.

Pressionado pela tabela e em meio à pior sequência de resultados no campeonato, o Vitória precisa reagir de imediato. O próximo compromisso será nesta quinta-feira (2), às 19h, contra o Ceará, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

