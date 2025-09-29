Vitória afunda na zona e vê risco de rebaixamento disparar após derrota para o Grêmio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:33
A derrota por 3x1 para o Grêmio, no último fim de semana, foi um duro golpe para o Vitória. Na estreia do técnico Jair Ventura, o time chegou à terceira derrota consecutiva, afundou ainda mais na zona de rebaixamento e viu suas chances de queda aumentarem de forma significativa. Antes da rodada, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estimava em 66% o risco de rebaixamento do Leão da Barra; após o revés, o número saltou para 80,4%.
O cenário ficou ainda mais preocupante porque a maioria dos concorrentes diretos na luta contra a degola pontuou. O Fortaleza venceu o Sport por 1x0, o Vasco superou o Cruzeiro por 2x0, e o Atlético-MG bateu o Mirassol por 1x0. Além disso, Juventude e Internacional empataram em 1x1, enquanto Santos e Bragantino ficaram no 2x2.
Com isso, o Vitória permanece na 18ª colocação, com 22 pontos, sendo hoje a segunda equipe mais ameaçada da competição — à frente apenas do Sport, lanterna com 14 pontos e 95,7% de risco de queda. Mesmo o Fortaleza, que ocupa a 19ª posição com um ponto a menos e um jogo a menos, aparece com 73,3% de chances de rebaixamento. Já o Juventude, 17º colocado com os mesmos 22 pontos do Vitória, mas também com um jogo a menos, tem 65,8%.
As equipes fora do Z-4 abriram vantagem e contam com percentuais bem menores de risco. Primeiro time fora da zona, o Santos tem 27 pontos e apenas 17,7% de chances de queda. Inter, Atlético-MG e Ceará, todos com 28 pontos, aparecem ainda mais confortáveis, com 16,8%, 7,1% e 12,2%, respectivamente.
O que agrava a crise rubro-negra é que quase todos os rivais diretos ainda têm partidas a disputar. Fortaleza, Juventude, Santos e Internacional possuem um jogo a menos; Sport e Atlético-MG, dois jogos a menos. O Ceará também tem duas partidas atrasadas, mas entra em campo nesta segunda-feira (29), contra o São Paulo, no Morumbi, no fechamento da 25ª rodada.
Pressionado pela tabela e em meio à pior sequência de resultados no campeonato, o Vitória precisa reagir de imediato. O próximo compromisso será nesta quinta-feira (2), às 19h, contra o Ceará, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão.