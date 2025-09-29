FUNDO DO POÇO

Vitória afunda na zona e vê risco de rebaixamento disparar após derrota para o Grêmio

Com três tropeços seguidos e rivais diretos pontuando, Leão da Barra chega a 80,4% de chances de queda

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:33

Vitória está na 18ª colocação da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A derrota por 3x1 para o Grêmio, no último fim de semana, foi um duro golpe para o Vitória. Na estreia do técnico Jair Ventura, o time chegou à terceira derrota consecutiva, afundou ainda mais na zona de rebaixamento e viu suas chances de queda aumentarem de forma significativa. Antes da rodada, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estimava em 66% o risco de rebaixamento do Leão da Barra; após o revés, o número saltou para 80,4%.

O cenário ficou ainda mais preocupante porque a maioria dos concorrentes diretos na luta contra a degola pontuou. O Fortaleza venceu o Sport por 1x0, o Vasco superou o Cruzeiro por 2x0, e o Atlético-MG bateu o Mirassol por 1x0. Além disso, Juventude e Internacional empataram em 1x1, enquanto Santos e Bragantino ficaram no 2x2.

Com isso, o Vitória permanece na 18ª colocação, com 22 pontos, sendo hoje a segunda equipe mais ameaçada da competição — à frente apenas do Sport, lanterna com 14 pontos e 95,7% de risco de queda. Mesmo o Fortaleza, que ocupa a 19ª posição com um ponto a menos e um jogo a menos, aparece com 73,3% de chances de rebaixamento. Já o Juventude, 17º colocado com os mesmos 22 pontos do Vitória, mas também com um jogo a menos, tem 65,8%.

As equipes fora do Z-4 abriram vantagem e contam com percentuais bem menores de risco. Primeiro time fora da zona, o Santos tem 27 pontos e apenas 17,7% de chances de queda. Inter, Atlético-MG e Ceará, todos com 28 pontos, aparecem ainda mais confortáveis, com 16,8%, 7,1% e 12,2%, respectivamente.

O que agrava a crise rubro-negra é que quase todos os rivais diretos ainda têm partidas a disputar. Fortaleza, Juventude, Santos e Internacional possuem um jogo a menos; Sport e Atlético-MG, dois jogos a menos. O Ceará também tem duas partidas atrasadas, mas entra em campo nesta segunda-feira (29), contra o São Paulo, no Morumbi, no fechamento da 25ª rodada.