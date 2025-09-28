FALA, TREINADOR!

Jair Ventura lamenta derrota em estreia, mas vê melhora do Vitória contra o Grêmio

Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 1 em Porto Alegre

Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 14:40

Vitória perdeu de 3 a 1 para o Grêmio Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

A derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão, não impediu Jair Ventura, que estreou na partida como técnico do Vitória, de ver pontos positivos na equipe. Em coletiva de imprensa após o jogo, ele elogiou a postura da equipe, que foi sólida na defesa, mas pecou em momentos cruciais e foi penalizada por isso.

“O Grêmio venceu, mas eu não posso descartar o desempenho. […] A gente foi um time organizado, competitivo. No pouco tempo de treino que eu tive, eu gostei do que eu vi, gostei da maneira que eles assimilaram as nossas ideias e a gente tem todas as condições de sair do Z-4”, analisou o treinador.

Questionado, Ventura evitou fazer análises individuais sobre os erros que minaram a possibilidade de um melhor resultado no jogo. Para o treinador, a melhora precisa ser coletiva e o time tem condições para sair da situação também pelo comportamento que os atletas mostraram desde a sua chegada.

“A gente tem que trabalhar todos os setores e fases do jogo porque temos que ter um time equilibrado, mas eu já gostei do que eu vi em termos de extracampo. A gente chega se sentindo um pouco para baixo, mas isso não é o que apareceu dentro do campo. Acho que quem assistiu o jogo, pôde ver isso”, afirmou o técnico.