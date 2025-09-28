Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jair Ventura lamenta derrota em estreia, mas vê melhora do Vitória contra o Grêmio

Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 1 em Porto Alegre

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 14:40

Vitória perdeu de 3 a 1 para o Grêmio
Vitória perdeu de 3 a 1 para o Grêmio Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

A derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão, não impediu Jair Ventura, que estreou na partida como técnico do Vitória, de ver pontos positivos na equipe. Em coletiva de imprensa após o jogo, ele elogiou a postura da equipe, que foi sólida na defesa, mas pecou em momentos cruciais e foi penalizada por isso.

“O Grêmio venceu, mas eu não posso descartar o desempenho. […] A gente foi um time organizado, competitivo. No pouco tempo de treino que eu tive, eu gostei do que eu vi, gostei da maneira que eles assimilaram as nossas ideias e a gente tem todas as condições de sair do Z-4”, analisou o treinador.

Leia mais

Imagem - Vitória peca na defesa e perde para o Grêmio em estreia de Jair Ventura

Vitória peca na defesa e perde para o Grêmio em estreia de Jair Ventura

Imagem - Na estreia de Jair Ventura, Vitória encara o Grêmio buscando reagir na luta contra o rebaixamento

Na estreia de Jair Ventura, Vitória encara o Grêmio buscando reagir na luta contra o rebaixamento

Questionado, Ventura evitou fazer análises individuais sobre os erros que minaram a possibilidade de um melhor resultado no jogo. Para o treinador, a melhora precisa ser coletiva e o time tem condições para sair da situação também pelo comportamento que os atletas mostraram desde a sua chegada.

“A gente tem que trabalhar todos os setores e fases do jogo porque temos que ter um time equilibrado, mas eu já gostei do que eu vi em termos de extracampo. A gente chega se sentindo um pouco para baixo, mas isso não é o que apareceu dentro do campo. Acho que quem assistiu o jogo, pôde ver isso”, afirmou o técnico.

Jair Ventura projetou ainda uma ‘final de copa do mundo’ na próxima rodada, quando o Vitória encara o Ceará no Barradão. O jogo acontece às 19h da quinta-feira (2), o que implica em uma janela apertada para ajustes e treinamentos com o treinador recém-chegado.

Tags:

Vitória Brasileirão

Mais recentes

Imagem - Filho de Popó deu o murro que derrubou Wanderlei Silva em confusão após luta; veja

Filho de Popó deu o murro que derrubou Wanderlei Silva em confusão após luta; veja
Imagem - Popó pede desculpas após luta caótica contra Wanderlei: 'Não vim para fazer confusão'

Popó pede desculpas após luta caótica contra Wanderlei: 'Não vim para fazer confusão'
Imagem - Vitória peca na defesa e perde para o Grêmio em estreia de Jair Ventura

Vitória peca na defesa e perde para o Grêmio em estreia de Jair Ventura

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Popó deu o murro que derrubou Wanderlei Silva em confusão após luta; veja
01

Filho de Popó deu o murro que derrubou Wanderlei Silva em confusão após luta; veja

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
02

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
03

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça

Imagem - Briga de vizinhos por “barulho de sexo” termina com dois esfaqueados
04

Briga de vizinhos por “barulho de sexo” termina com dois esfaqueados