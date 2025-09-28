BRASILEIRÃO

Vitória peca na defesa e perde para o Grêmio em estreia de Jair Ventura

Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 1 em Porto Alegre

Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 13:11

Vitória foi derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre Crédito: Victor Ferreira / EC. Vitória

A estreia de Jair Ventura como técnico do Vitória na manhã deste domingo (28) contra o Grêmio, pela 25ª rodada do Brasileirão, em Porto Alegre, teve um gosto amargo. Em um jogo que o Rubro-Negro até mostrou solidez defensiva no primeiro tempo, erros pontuais fizeram com que o Leão fosse derrotado por 3 a 1.

Os três gols dos donos da casa, marcados por André Henrique, Amuzu e Aravena dentro da área do Leão, aconteceram em cochilos da defesa. O resultado manteve o Vitória na 18ª colocação, a quatro pontos do Santos, que é o primeiro time fora do Z-4 e tem dois jogos a menos que o Rubro-Negro.

Na sequência do campeonato, o Vitória volta a jogar em casa para tentar se recuperar na próxima quinta-feira (2) contra o Ceará, no Barradão, às 19h. O Grêmio, por sua vez, viaja para encarar o Santos na Vila Belmiro às 21h30 da quarta-feira (1º).

O jogo

Desde a escalação, ficou clara a intenção de Jair Ventura na sua primeira partida como treinador do Vitória: entregar um time de solidez defensiva e competitivo com três zagueiros e a dupla de volantes formada por Baralhas e Ronald. Ainda assim, foi o Leão o primeiro assustar, aos 6 minutos, quando Aitor recebeu um ótimo lançamento e, da entrada da área, chutou em cima da Gabriel Grando, que fez a defesa sem muita dificuldade.

No início da partida, o comportamento das duas equipes foi como era esperado. Enquanto o Grêmio tinha posse, o Vitória se postava na defesa, variando entre pressão baixa e alta. Dentro da sua, estratégia, o Leão foi efetivo na missão de dificultar a chegada do time gaúcho ao ataque, limitando os donos da casa a tentativas de cruzamento que encontravam sempre os três zagueiros Rubro-Negro.

Depois de ter sucesso na defesa, aos 14 minutos, o Leão assustou novamente no ataque, quando Kayzer foi lançado em bola enfiada pela direita e cruzou rasteiro para Aitor que ficou de cara com Gabriel Grando. Na hora da definição, no entanto, o atacante foi mal e jogou a bola por cima, desperdiçando a chance de abrir o placar em Porto Alegre. A chance, no entanto, foi reflexo do sucesso que o time baiano tinha na sua proposta de jogo.

O Vitória seguiu bem na partida, controlando o Grêmio, que só foi ter a primeira chance de gol aos 36 minutos do primeiro tempo em falta cobrada por Pavon que passou por cima, assustando Lucas Arcanjo. A partir daí, o Grêmio conseguiu ocupar o campo de ataque. Mesmo com o avanço, o tricolor gaúcho esbarrava na boa marcação do Leão. Tanto que só assustou de novo aos 42 minutos, quando Arthur soltou um chute forte de fora da área para boa defesa de Arcanjo.

Tudo parecia se encaminhar para um 0 a 0 no intervalo. Aos 46 minutos, no entanto, o Vitória vacilou e foi castigado. Marcos Rocha cobrou um lateral longo para dentro da área, Zé Marcos cabeceou para trás e Edenilson sozinho para cabecear na pequena área. Mesmo com a proximidade da finalização, Arcanjo se esticou para fazer uma defesa espetacular, mas viu André Henrique pegar o rebote e estufar as redes. Erro grave da defesa do Vitória, que ia bem.

Na volta para o segundo tempo, quando parecia que a coisa se complicar, Aitor se redimiu das oportunidades perdidas logo aos 3 minutos. No lance, a zaga do Grêmio afastou mal depois de lançamento na área e a bola foi rebatida na direção do espanhol, que bateu de primeira sem chances para o goleiro e empatou o jogo. A partir daí, o clima que era chuvoso se abriu em Porto Alegre e a partida seguiu o mesmo destino, com as duas equipes sendo mais ousadas ofensivamente.

Apesar da predisposição das equipes a atacar, pouco se criou e o jogo ficou morno. Aos 15 minutos, Mano Menezes fez mudanças que iriam balançar o jogo, promovendo as entradas de Cristaldo e Amuzu. Seis minutos depois, o treinador foi presenteado ao ver o seu time roubar a bola na saída do Vitória e Cristaldo lançar Amuzu, que recebeu dentro da área em velocidade e bateu rasteiro debaixo das pernas de Lucas Arcanjo para marcar o segundo dos donos da casa.

Na sequência, foi a vez de Jair Ventura tentar mudar os rumos da partida, promovendo a entrada de Matheuzinho no lugar de Camutanga, desfazendo o esquema com três zagueiros, é Osvaldo no lugar de Erick, que pouco fez na partida. Como resposta, o Grêmio decidiu valorizar o placar e se postou na defesa, tentando encaixar contra-ataques para matar o jogo aproveitando a velocidade dos seus atacantes.

Mesmo com uma série de mudanças que colocou o Vitória para o ataque, o time baiano não conseguiu ser produtivo e gerar perigo. Pelo contrário, acumulou erros e viu o Grêmio se segurar sem muita dificuldade. Aos 42 minutos do segundo tempo, o Leão tomou o terceiro. Depois de deixar Cáceres na saudade pelo lado direito, Amuzu cruzou para Aravena, que fez o que quis com Zé Marcos e bateu bem para dar números finais ao jogo.

Ficha técnica

Grêmio 3 x 1 Vitória - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha (Dodi), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur e Edenilson (Amuzu); Willian (Alysson), Pavon (Cristaldo) e André Henrique (Aravena). Técnico: Mano Menezes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Halter, Camutanga (Matheuzinho), Zé Marcos e Ramon; Baralhas (Romarinho) e Ronald (Lucas Braga); Aitor, Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Gols: André Henrique, aos 46 minutos do primeiro tempo; Aitor, aos 3 minutos do segundo tempo; Amuzu, aos 21 minutos do segundo tempo; Aravena aos 42 minutos do segundo tempo;

Cartões Amarelos: Ronald, Baralhas, Camutanga e Erick pelo Vitória; Marlon pelo Grêmio;

Arbitragem: Raphael Claus (SP), Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).