LEÃO PRESSIONADO

Na estreia de Jair Ventura, Vitória encara o Grêmio buscando reagir na luta contra o rebaixamento

Rubro-negro encara o Imortal neste domingo (27), às 11h, na Arena Grêmio

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 06:00

Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após 24 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vitória ocupa a 18ª colocação, com apenas 22 pontos somados e quatro vitórias. A luta contra o rebaixamento segue intensa, e o clube aposta agora em Jair Ventura para comandar os 14 jogos finais da competição. O treinador chega com a missão de salvar o Leão da queda, mas terá logo de cara um grande desafio: enfrentar o Grêmio, neste domingo (28), às 11h, na Arena Grêmio, pela 25ª rodada.

Para repetir a façanha de evitar o rebaixamento pela quinta vez na carreira, Ventura precisará transformar o Vitória. O time terá de praticamente dobrar a pontuação atual para alcançar os 43 pontos — número considerado suficiente para permanecer na Série A. Isso exige um aproveitamento de 50% na reta final, bem acima dos 30,4% obtidos até aqui.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025 1 de 24

O próprio técnico admite o tamanho da missão e já sinaliza mudanças. O Vitória precisará atuar de maneira diferente do que vinha fazendo sob Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas. Embora tenha evitado revelar a escalação em sua apresentação, Ventura deixou escapar algumas pistas: a tendência é de uma equipe mais reativa, com defesa reforçada e transições rápidas ao ataque.

“A gente não passa o time não é por causa de vocês da imprensa. Se eu falar, o Mano [Menezes, técnico do Grêmio] vai montar o time dele de acordo. A ideia é surpreender. Possa ser que tenha manutenção do 4-3-3, mas o Mano não vai saber”, afirmou o treinador.

Ainda em tom de mistério, Ventura destacou que pode adaptar o modelo de jogo ao momento dos atletas. “O futebol é dinâmico. Se tivermos dois camisas 9 em bom momento, vamos usar os dois. Mas perdemos agora Pepê e Dudu [suspensos], e isso nos fragiliza no meio para esse jogo contra o Grêmio”, analisou.

Outro indício está na confiança em jogadores com quem já trabalhou: “O Baralhas eu chamo de volante artilheiro. Tivemos feitos inéditos no Atlético-GO. O Halter foi meu zagueiro em uma permanência no Goiás, e o Zé [Marcos], no Juventude. Conheço bem os três. Pode ser que joguem ou não, mas estão em igualdade com os demais”, disse.

Últimos confrontos entre Vitória x Grêmio 1 de 5

Com base nas declarações, é possível especular que o Vitória abandone o esquema anterior — quatro defensores, dois volantes, um meia avançado, dois pontas e um centroavante — e adote um 5-3-2, formato usado por Ventura no Avaí, seu último clube. A mudança também serviria para compensar as ausências de Dudu e Pepê.

Nesse cenário, Camutanga, Halter e Zé Marcos formariam a zaga, com Claudinho e Ramon atuando como alas. O meio teria Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho, mais adiantado. No ataque, Kayzer é nome certo, mas resta a dúvida sobre o parceiro: Renzo, em uma dupla de centroavantes, ou Romarinho/Cantalapiedra, opções de maior mobilidade.