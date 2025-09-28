Acesse sua conta
Na estreia de Jair Ventura, Vitória encara o Grêmio buscando reagir na luta contra o rebaixamento

Rubro-negro encara o Imortal neste domingo (27), às 11h, na Arena Grêmio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 06:00

Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio
Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após 24 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vitória ocupa a 18ª colocação, com apenas 22 pontos somados e quatro vitórias. A luta contra o rebaixamento segue intensa, e o clube aposta agora em Jair Ventura para comandar os 14 jogos finais da competição. O treinador chega com a missão de salvar o Leão da queda, mas terá logo de cara um grande desafio: enfrentar o Grêmio, neste domingo (28), às 11h, na Arena Grêmio, pela 25ª rodada.

Para repetir a façanha de evitar o rebaixamento pela quinta vez na carreira, Ventura precisará transformar o Vitória. O time terá de praticamente dobrar a pontuação atual para alcançar os 43 pontos — número considerado suficiente para permanecer na Série A. Isso exige um aproveitamento de 50% na reta final, bem acima dos 30,4% obtidos até aqui.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
20ª rodada - Vitória 2 x 2 Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
21ª rodada - Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
22ª rodada - Vitória 1 X 0 Atlético MG por Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória
23ª rodada - Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
24ª rodada - Vitória 0x1 Fluminense por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

O próprio técnico admite o tamanho da missão e já sinaliza mudanças. O Vitória precisará atuar de maneira diferente do que vinha fazendo sob Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas. Embora tenha evitado revelar a escalação em sua apresentação, Ventura deixou escapar algumas pistas: a tendência é de uma equipe mais reativa, com defesa reforçada e transições rápidas ao ataque.

“A gente não passa o time não é por causa de vocês da imprensa. Se eu falar, o Mano [Menezes, técnico do Grêmio] vai montar o time dele de acordo. A ideia é surpreender. Possa ser que tenha manutenção do 4-3-3, mas o Mano não vai saber”, afirmou o treinador.

Ainda em tom de mistério, Ventura destacou que pode adaptar o modelo de jogo ao momento dos atletas. “O futebol é dinâmico. Se tivermos dois camisas 9 em bom momento, vamos usar os dois. Mas perdemos agora Pepê e Dudu [suspensos], e isso nos fragiliza no meio para esse jogo contra o Grêmio”, analisou.

Outro indício está na confiança em jogadores com quem já trabalhou: “O Baralhas eu chamo de volante artilheiro. Tivemos feitos inéditos no Atlético-GO. O Halter foi meu zagueiro em uma permanência no Goiás, e o Zé [Marcos], no Juventude. Conheço bem os três. Pode ser que joguem ou não, mas estão em igualdade com os demais”, disse.

Últimos confrontos entre Vitória x Grêmio

Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 37ª rodada Brasileirão 2024 por Paula Fróes/CORREIO
Grêmio 2x0 Vitória- 18ª rodada Brasileirão  por Victor Ferreira/EC Vitória
Grêmio 1x0 Vitória - Jogo de volta oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
Vitória 0x3 Grêmio - Jogo de ida oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio

Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Com base nas declarações, é possível especular que o Vitória abandone o esquema anterior — quatro defensores, dois volantes, um meia avançado, dois pontas e um centroavante — e adote um 5-3-2, formato usado por Ventura no Avaí, seu último clube. A mudança também serviria para compensar as ausências de Dudu e Pepê.

Nesse cenário, Camutanga, Halter e Zé Marcos formariam a zaga, com Claudinho e Ramon atuando como alas. O meio teria Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho, mais adiantado. No ataque, Kayzer é nome certo, mas resta a dúvida sobre o parceiro: Renzo, em uma dupla de centroavantes, ou Romarinho/Cantalapiedra, opções de maior mobilidade.

As respostas só serão conhecidas oficialmente uma hora antes do jogo, quando a escalação for divulgada. Até lá, Ventura terá de confiar no pouco tempo de preparação: foram apenas quatro treinos, o último no sábado (26), no CT do Internacional. Mas o Vitória não pode esperar para reagir e precisa voltar com pontos na bagagem. Especialmente depois das vitórias de como Vasco e Fortaleza e do empate do Juventude, que aumentaram a pressão na parte de baixo da tabela.

