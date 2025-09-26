MISSÃO COMPLICADA

Confira o que Jair Ventura precisa fazer para salvar o Vitória do rebaixamento

O treinador precisa ter um aproveitamento de pelo menos 50% para garantir a permanência

Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A reta final do Brasileirão se aproxima e o Vitória vive uma situação delicada na tabela. Sob o comando de Thiago Caprini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas, o Rubro-Negro conquistou apenas quatro vitórias em 24 rodadas e ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos. Agora, a missão de evitar o rebaixamento recai sobre o recém-chegado Jair Ventura, que terá 14 jogos para tentar mudar o destino do clube.

A chamada “pontuação mágica” para escapar da queda gira em torno de 45 pontos. No entanto, em 2024, o Athletico-PR foi rebaixado com 42 pontos na 17ª posição, e a tendência é de que o número de corte deste ano seja novamente um pouco mais baixo. De acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 43 pontos as chances de descenso caem para apenas 6%.

Mesmo assim, a tarefa não será simples. Com apenas 30,4% de aproveitamento nas 24 primeiras rodadas, o Vitória precisará praticamente reinventar seu desempenho: terá de alcançar 50% de aproveitamento nas 14 rodadas restantes, somando mais 21 pontos para chegar aos 43.

Há várias combinações de resultados que poderiam levar o Leão a superar os 44 pontos e praticamente garantir a permanência. Mas, se o recorte for a marca mínima de 43, restam apenas quatro cenários possíveis — todos exigindo que o time, no mínimo, dobre o número de vitórias que já conquistou:

Cenário 1: 7 vitórias e 7 derrota

Cenário 2: 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas

Cenário 3: 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas

Cenário 4: 4 vitórias, 9 empates e 1 derrota

De qualquer forma, o Vitória não tem tempo a perder. A reação precisa começar já neste domingo (28), às 11h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada. O elenco iniciou a preparação na última segunda-feira (22), mas Jair Ventura só assumiu efetivamente o time na quarta (24) e terá apenas quatro dias de trabalho antes da estreia — tempo curto para ajustar a equipe, mas que precisará ser o suficiente para buscar pontos preciosos na luta contra a degola.

Próximos jogos do Vitória no Brasileirão: