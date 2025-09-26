Acesse sua conta
Confira o que Jair Ventura precisa fazer para salvar o Vitória do rebaixamento

O treinador precisa ter um aproveitamento de pelo menos 50% para garantir a permanência

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:25

Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando
Primeiro treino do Vitória com Jair Ventura no comando Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A reta final do Brasileirão se aproxima e o Vitória vive uma situação delicada na tabela. Sob o comando de Thiago Caprini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas, o Rubro-Negro conquistou apenas quatro vitórias em 24 rodadas e ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos. Agora, a missão de evitar o rebaixamento recai sobre o recém-chegado Jair Ventura, que terá 14 jogos para tentar mudar o destino do clube.

A chamada “pontuação mágica” para escapar da queda gira em torno de 45 pontos. No entanto, em 2024, o Athletico-PR foi rebaixado com 42 pontos na 17ª posição, e a tendência é de que o número de corte deste ano seja novamente um pouco mais baixo. De acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 43 pontos as chances de descenso caem para apenas 6%.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
20ª rodada - Vitória 2 x 2 Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
21ª rodada - Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
22ª rodada - Vitória 1 X 0 Atlético MG por Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória
23ª rodada - Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
24ª rodada - Vitória 0x1 Fluminense por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
1 de 24
1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

Mesmo assim, a tarefa não será simples. Com apenas 30,4% de aproveitamento nas 24 primeiras rodadas, o Vitória precisará praticamente reinventar seu desempenho: terá de alcançar 50% de aproveitamento nas 14 rodadas restantes, somando mais 21 pontos para chegar aos 43.

Há várias combinações de resultados que poderiam levar o Leão a superar os 44 pontos e praticamente garantir a permanência. Mas, se o recorte for a marca mínima de 43, restam apenas quatro cenários possíveis — todos exigindo que o time, no mínimo, dobre o número de vitórias que já conquistou:

  • Cenário 1: 7 vitórias e 7 derrota
  • Cenário 2: 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas
  • Cenário 3: 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas
  • Cenário 4: 4 vitórias, 9 empates e 1 derrota

De qualquer forma, o Vitória não tem tempo a perder. A reação precisa começar já neste domingo (28), às 11h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada. O elenco iniciou a preparação na última segunda-feira (22), mas Jair Ventura só assumiu efetivamente o time na quarta (24) e terá apenas quatro dias de trabalho antes da estreia — tempo curto para ajustar a equipe, mas que precisará ser o suficiente para buscar pontos preciosos na luta contra a degola.

Próximos jogos do Vitória no Brasileirão:

  • Grêmio x Vitória – 25ª rodada
  • Vitória x Ceará – 26ª rodada
  • Vasco x Vitória – 27ª rodada
  • Vitória x Bahia – 28ª rodada
  • Santos x Vitória – 29ª rodada
  • Vitória x Corinthians – 30ª rodada
  • Cruzeiro x Vitória – 31ª rodada
  • Vitória x Internacional – 32ª rodada
  • Vitória x Botafogo – 33ª rodada
  • Bragantino x Vitória – 34ª rodada
  • Sport x Vitória – 35ª rodada
  • Vitória x Mirassol – 36ª rodada
  • Palmeiras x Vitória – 37ª rodada
  • Vitória x São Paulo – 38ª rodada

