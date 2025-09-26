Vitória encerra preparação em Salvador e viaja para encarar o Grêmio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:35
Na manhã desta sexta-feira (26), o Vitória encerrou em Salvador a preparação para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo (28), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A delegação embarca ainda hoje à tarde, com escala em São Paulo, levando 23 jogadores. O último treino antes da partida será realizado neste sábado (27), no CT Parque Gigante, do Internacional, às margens do Lago Guaíba.
No seu terceiro dia à frente do time rubro-negro, o técnico Jair Ventura intensificou os trabalhos visando corrigir falhas e dar maior consistência ao time. A atividade começou na academia, com exercícios de ativação muscular comandados pelo preparador físico Juninho Nogueira, que incluiu saltos, sprints, alongamentos e movimentos específicos para preparar os atletas.
Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio
Já no gramado do Barradão, Jair iniciou os trabalhos com dinâmicas de passe e, em seguida, orientou atividades de ataque contra defesa. Enquanto isso, o auxiliar Emílio Faria comandava jogos em campo reduzido com os demais atletas. A sessão terminou com um treino de 10 contra 10, no qual o treinador simulou situações de jogo para ajustar os aspectos ofensivos e defensivos da equipe.
Os goleiros também tiveram atenção especial em uma atividade à parte, sob a supervisão de Itamar Ferreira e Paulo Musse. A principal novidade da lista de relacionados é o retorno de Yuri, reintegrado ao elenco após empréstimo ao Jequié. Já Davi e Fintelmann seguem entregues ao departamento médico.
Para o duelo em Porto Alegre, o Vitória terá o desfalque de quatro atletas de linha: os volantes Dudu (suspenso por expulsão), Pepê (terceiro cartão amarelo), além de Rúben Ismael e Jamerson, que se recuperam de lesão. Por outro lado, Jair ganha o reforço do volante Baralhas, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada anterior.
Restando 14 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Vitória ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, e luta para deixar a zona de rebaixamento. O Grêmio, adversário do fim de semana, é o 11º colocado, com 29 pontos. Diante do cenário, conquistar ao menos um ponto fora de casa é visto como fundamental para manter viva a esperança rubro-negra na disputa pela permanência na Série A.