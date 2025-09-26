Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória encerra preparação em Salvador e viaja para encarar o Grêmio

Rubro-negro embarca para Porto Alegre com quatro desfalques e a necessidade de somar pontos para sair da zona de rebaixamento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:35

Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio
Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na manhã desta sexta-feira (26), o Vitória encerrou em Salvador a preparação para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo (28), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A delegação embarca ainda hoje à tarde, com escala em São Paulo, levando 23 jogadores. O último treino antes da partida será realizado neste sábado (27), no CT Parque Gigante, do Internacional, às margens do Lago Guaíba.

No seu terceiro dia à frente do time rubro-negro, o técnico Jair Ventura intensificou os trabalhos visando corrigir falhas e dar maior consistência ao time. A atividade começou na academia, com exercícios de ativação muscular comandados pelo preparador físico Juninho Nogueira, que incluiu saltos, sprints, alongamentos e movimentos específicos para preparar os atletas.

Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio

Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 6
Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio por Victor Ferreira/EC Vitória

Já no gramado do Barradão, Jair iniciou os trabalhos com dinâmicas de passe e, em seguida, orientou atividades de ataque contra defesa. Enquanto isso, o auxiliar Emílio Faria comandava jogos em campo reduzido com os demais atletas. A sessão terminou com um treino de 10 contra 10, no qual o treinador simulou situações de jogo para ajustar os aspectos ofensivos e defensivos da equipe.

Os goleiros também tiveram atenção especial em uma atividade à parte, sob a supervisão de Itamar Ferreira e Paulo Musse. A principal novidade da lista de relacionados é o retorno de Yuri, reintegrado ao elenco após empréstimo ao Jequié. Já Davi e Fintelmann seguem entregues ao departamento médico.

Leia mais

Imagem - Vitória é o time que mais trocou de técnicos do Brasileirão; confira o ranking

Vitória é o time que mais trocou de técnicos do Brasileirão; confira o ranking

Imagem - Derrota para o Vasco distancia Bahia do G-4 e complica ainda mais o Vitória no Z-4

Derrota para o Vasco distancia Bahia do G-4 e complica ainda mais o Vitória no Z-4

Imagem - Jair Ventura confia na permanência do Vitória na Série A: 'Não vou pegar desafio que não acredito'

Jair Ventura confia na permanência do Vitória na Série A: 'Não vou pegar desafio que não acredito'

Para o duelo em Porto Alegre, o Vitória terá o desfalque de quatro atletas de linha: os volantes Dudu (suspenso por expulsão), Pepê (terceiro cartão amarelo), além de Rúben Ismael e Jamerson, que se recuperam de lesão. Por outro lado, Jair ganha o reforço do volante Baralhas, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada anterior.

Restando 14 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Vitória ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, e luta para deixar a zona de rebaixamento. O Grêmio, adversário do fim de semana, é o 11º colocado, com 29 pontos. Diante do cenário, conquistar ao menos um ponto fora de casa é visto como fundamental para manter viva a esperança rubro-negra na disputa pela permanência na Série A.

Mais recentes

Imagem - Veja confrontos e datas dos jogos das semifinais da Libertadores 2025

Veja confrontos e datas dos jogos das semifinais da Libertadores 2025
Imagem - Neymar perde a paciência e toma atitude em meio a acusação de vício em whisky e narguilé

Neymar perde a paciência e toma atitude em meio a acusação de vício em whisky e narguilé
Imagem - Como skatista brasileiro quebrou recorde mundial ao descer de megarrampa em prédio

Como skatista brasileiro quebrou recorde mundial ao descer de megarrampa em prédio

MAIS LIDAS

Imagem - Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia
01

Família de agiotas é presa com mais de R$ 3 milhões e 30 carros na Bahia

Imagem - Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia
02

Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
03

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
04

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil