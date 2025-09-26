LEÃO QUASE PRONTO

Vitória encerra preparação em Salvador e viaja para encarar o Grêmio

Rubro-negro embarca para Porto Alegre com quatro desfalques e a necessidade de somar pontos para sair da zona de rebaixamento

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:35

Último treino do Vitória em Salvador antes de encarar o Grêmio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na manhã desta sexta-feira (26), o Vitória encerrou em Salvador a preparação para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo (28), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A delegação embarca ainda hoje à tarde, com escala em São Paulo, levando 23 jogadores. O último treino antes da partida será realizado neste sábado (27), no CT Parque Gigante, do Internacional, às margens do Lago Guaíba.

No seu terceiro dia à frente do time rubro-negro, o técnico Jair Ventura intensificou os trabalhos visando corrigir falhas e dar maior consistência ao time. A atividade começou na academia, com exercícios de ativação muscular comandados pelo preparador físico Juninho Nogueira, que incluiu saltos, sprints, alongamentos e movimentos específicos para preparar os atletas.

Já no gramado do Barradão, Jair iniciou os trabalhos com dinâmicas de passe e, em seguida, orientou atividades de ataque contra defesa. Enquanto isso, o auxiliar Emílio Faria comandava jogos em campo reduzido com os demais atletas. A sessão terminou com um treino de 10 contra 10, no qual o treinador simulou situações de jogo para ajustar os aspectos ofensivos e defensivos da equipe.

Os goleiros também tiveram atenção especial em uma atividade à parte, sob a supervisão de Itamar Ferreira e Paulo Musse. A principal novidade da lista de relacionados é o retorno de Yuri, reintegrado ao elenco após empréstimo ao Jequié. Já Davi e Fintelmann seguem entregues ao departamento médico.

Para o duelo em Porto Alegre, o Vitória terá o desfalque de quatro atletas de linha: os volantes Dudu (suspenso por expulsão), Pepê (terceiro cartão amarelo), além de Rúben Ismael e Jamerson, que se recuperam de lesão. Por outro lado, Jair ganha o reforço do volante Baralhas, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada anterior.