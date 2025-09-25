DUPLA BA-VI

Derrota para o Vasco distancia Bahia do G-4 e complica ainda mais o Vitória no Z-4

Resultado foi ruim para os dois gigantes do estado

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:31

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Em uma rivalidade tão intensa quanto a que envolve Bahia e Vitória, é natural que o torcedor sempre deseje o tropeço do adversário e, em alguns casos, até cogite que seu próprio time “entregue” um jogo se isso puder prejudicar o rival. Mas esse não foi o caso na partida entre o Tricolor e o Vasco, nesta quarta-feira (24), em duelo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Brigando pelo G-4, o Esquadrão queria vencer e os rubro-negros torciam para o rival contra um adversário direto na lutra contra o rebaxiamento.

Com o revés por 3x1, o Esquadrão desperdiçou a chance de aproveitar um de seus dois jogos a menos na competição. A equipe permanece em sexto lugar, com 37 pontos, cinco atrás do quarto colocado Mirassol e três a menos que o Botafogo, quinto colocado e com uma partida a mais. A situação preocupa: novos tropeços podem tirar o Bahia até mesmo do G-6, já que o São Paulo, em sétimo, soma 35 pontos e segue de perto na perseguição.

Do outro lado, quem comemorou foi o Vitória. Com os três pontos conquistados pelo Vasco, o Leão viu um concorrente direto abrir vantagem na tabela: agora o time carioca chegou aos 27 pontos e subiu para a 13ª posição, enquanto os rubro-negros permanecem em 17º, com 22 pontos, três a menos que o Atlético-MG — primeira equipe fora do Z-4 e ainda com dois jogos a disputar.

Vivendo momentos de instabilidade, os dois gigantes baianos agora concentram esforços para reencontrar a boa fase. O Bahia retorna a Salvador nesta quinta (25) e, na sexta (26), se reapresenta no CT Evaristo de Macedo para iniciar a preparação para enfrentar o Palmeiras, no domingo (28), às 16h, na Arena Fonte Nova. Rogério Ceni terá apenas dois dias de trabalho para ajustar a equipe antes do duelo contra os paulistas.