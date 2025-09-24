Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nos pênaltis, Bahia elimina o Bragantino e avança à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Após empate em 1x1 no tempo normal, Esquadrão levou a melhor nos pênaltis por 3x1, com Yanne defendendo duas cobranças

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:59

Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está pela primeira vez na história classificado para as semifinais da Copa do Brasil Feminina. Em um duelo emocionante na tarde desta quarta-feira (24), em Bragança Paulista, as Mulheres de Aço eliminaram o Red Bull Bragantino nos pênaltis por 3x1, após empate em 1x1 no tempo normal. Cássia marcou o gol das Mulheres de Aço e a goleira Yanne brilhou nas penalidades defendendo duas cobranças.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com o Bragantino apresentando maior posse de bola e volume ofensivo, mas o Bahia mostrando eficiência em suas chegadas. Aos 18 minutos, Wendy iniciou a jogada pela esquerda, Rhaiza escorou de cabeça para o meio e Cássia finalizou com precisão para abrir o placar. A equipe paulista respondeu em sequência de escanteios, mas a defesa tricolor e a goleira Yanne garantiram a vantagem até o intervalo.

Bragantino 1x1 Bahia (1x3 nos pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025

Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025 por Letícia Martins/EC Bahia

Na etapa complementar, o Bahia quase ampliou em jogadas de Cássia, Ary e Vilma, mas parou na defesa rival. O Bragantino, empurrado pela torcida, passou a pressionar cada vez mais e exigiu grandes defesas da goleira Yanne. O esforço paulista foi recompensado no último lance, quando Carol acertou o travessão e, no rebote, Vivian deixou tudo igual, levando a decisão para os pênaltis.

Na disputa, a estrela da goleira Yanne brilhou mais uma vez. Ela defendeu duas cobranças e viu as companheiras Gica, Cássia e Tchula converterem para o Bahia. O Bragantino desperdiçou três chutes ao todo, e o Tricolor comemorou a vaga inédita na semifinal. A solidez defensiva e a frieza nas penalidades foram determinantes para a vitória baiana.

Leia mais

Imagem - Bahia busca encerrar jejum em duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

Bahia busca encerrar jejum em duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

Imagem - Bahia anuncia transmissão de jogo da Série A no interior; veja onde

Bahia anuncia transmissão de jogo da Série A no interior; veja onde

Imagem - Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Agora, as Mulheres de Aço aguarda sorteio para a definição dos confrontos da próxima fase. Também nesta quarta, o São Paulo eliminou o Corinthians, e nesta quinta (25), Palmeiras x Sport e Internacional x Ferroviária, se enfrentam. Enquanto isso, o Bahia volta suas atenções para o Campeonato Baiano: no próximo sábado (27), a equipe encara o Litoral Norte pela sexta rodada da competição estadual.

Mais recentes

Imagem - Ronaldo Fenômeno e Neymar se arrependem dos famosos cortes ‘cascão’ e moicano

Ronaldo Fenômeno e Neymar se arrependem dos famosos cortes ‘cascão’ e moicano
Imagem - Ronaldo Fenômeno diz que Neymar vai trazer o hexa para o Brasil: ‘Será o nosso grande nome’

Ronaldo Fenômeno diz que Neymar vai trazer o hexa para o Brasil: ‘Será o nosso grande nome’
Imagem - Copa do Mundo 2026: veja quem são os novos mascotes e seus significados

Copa do Mundo 2026: veja quem são os novos mascotes e seus significados

MAIS LIDAS

Imagem - Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer
01

Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Imagem - Casal faz sexo em piscina na frente de criança dentro de condomínio
02

Casal faz sexo em piscina na frente de criança dentro de condomínio

Imagem - Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde
03

Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
04

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho