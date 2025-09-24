Nos pênaltis, Bahia elimina o Bragantino e avança à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:59
O Bahia está pela primeira vez na história classificado para as semifinais da Copa do Brasil Feminina. Em um duelo emocionante na tarde desta quarta-feira (24), em Bragança Paulista, as Mulheres de Aço eliminaram o Red Bull Bragantino nos pênaltis por 3x1, após empate em 1x1 no tempo normal. Cássia marcou o gol das Mulheres de Aço e a goleira Yanne brilhou nas penalidades defendendo duas cobranças.
O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com o Bragantino apresentando maior posse de bola e volume ofensivo, mas o Bahia mostrando eficiência em suas chegadas. Aos 18 minutos, Wendy iniciou a jogada pela esquerda, Rhaiza escorou de cabeça para o meio e Cássia finalizou com precisão para abrir o placar. A equipe paulista respondeu em sequência de escanteios, mas a defesa tricolor e a goleira Yanne garantiram a vantagem até o intervalo.
Bragantino 1x1 Bahia (1x3 nos pênaltis) - Quartas de final Copa do Brasil feminina 2025
Na etapa complementar, o Bahia quase ampliou em jogadas de Cássia, Ary e Vilma, mas parou na defesa rival. O Bragantino, empurrado pela torcida, passou a pressionar cada vez mais e exigiu grandes defesas da goleira Yanne. O esforço paulista foi recompensado no último lance, quando Carol acertou o travessão e, no rebote, Vivian deixou tudo igual, levando a decisão para os pênaltis.
Na disputa, a estrela da goleira Yanne brilhou mais uma vez. Ela defendeu duas cobranças e viu as companheiras Gica, Cássia e Tchula converterem para o Bahia. O Bragantino desperdiçou três chutes ao todo, e o Tricolor comemorou a vaga inédita na semifinal. A solidez defensiva e a frieza nas penalidades foram determinantes para a vitória baiana.
Agora, as Mulheres de Aço aguarda sorteio para a definição dos confrontos da próxima fase. Também nesta quarta, o São Paulo eliminou o Corinthians, e nesta quinta (25), Palmeiras x Sport e Internacional x Ferroviária, se enfrentam. Enquanto isso, o Bahia volta suas atenções para o Campeonato Baiano: no próximo sábado (27), a equipe encara o Litoral Norte pela sexta rodada da competição estadual.