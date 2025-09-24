Acesse sua conta
Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 16ª rodada da Série A, a partida será disputada nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:30

Vasco 3x2 Bahia - 31ª rodada Brasileirão 2024
Vasco 3x2 Bahia - 31ª rodada Brasileirão 2024 Crédito: Leticia Martins/EC Bahia

Vasco da Gama e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, em duelo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vasco x Bahia ao vivo

A partida entre Vasco e Bahia terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video (streaming).

Vasco

O Gigante da Colina está invicto há três jogos, vem de empate contra o Flamengo e ocupa a 16ª colocação, com 24 pontos. O técnico vai precisar lidar com baixas importantes: Rayan (suspenso), Robert Renan (concussão), Tchê Tchê (em transição física), além de Adson, Lucas Piton e Jair, que seguem fora. Por outro lado, Lucas Freitas retorna de suspensão e deve começar entre os titulares.

Bahia

O Esquadrão de Aço somou apenas um ponto nas últimas três rodadas, mas permanece no G6, ocupando a 6ª posição, com 37 pontos. Rogério Ceni ainda não contará com João Paulo, David Duarte, Kanu, Erick e Caio Alexandre, além dos atacante  Erick Pulga, todos fora por lesão. Em contrapartida, Ademir volta a ficar à disposição para jogar por alguns minutos.

Prováveis escalações

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Vegetti. Técnico: Fernandes Diniz 

Ronaldo; Santi Arias, Santiago Mingo, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Sanabria, Michel Araújo e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vasco x Bahia
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 16ª (jogo atrasado)
  • Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro - RJ
  • Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)

Arbitragem

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

