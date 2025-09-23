Acesse sua conta
Bahia pode atingir feito inédito na era dos pontos corridos do Brasileirão; entenda

Tricolor enfrenta o Vasco na próxima quarta-feira, em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:00

auto-upload
Willian José é um dos artilheiros do Bahia na temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro, o Bahia viaja até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco, amanhã, em jogo atrasado da 16ª rodada da competição. Um triunfo na partida pode resultar na quebra de uma marca histórica para o tricolor: a maior pontuação do primeiro turno na era dos pontos corridos.

Apesar de já ter entrado em campo 22 vezes pela Série A, o Esquadrão ainda tem dois jogos a serem realizados. As partidas foram adiadas por chocarem com datas da Copa Sul-Americana, onde a equipe foi eliminada pelo América de Cali, da Colômbia. O outro duelo atrasado já tem data marcada: será no dia 22 de outubro, contra o Internacional, na Arena Fonte Nova.

O empate por 3x3 diante do Fluminense, pela 19ª rodada, no dia 9 de agosto, deixou o Bahia com 30 pontos em 17 jogos. Caso ganhe do Vasco, o time chegará a 33 pontos nos duelos correspondentes a primeira metade do campeonato, superando os 31 pontos das edições de 2019 e 2024.

No jogo desta quarta, o tricolor tenta encerrar uma sequência de três partidas sem vencer no Brasileirão. Além do empate contra o Ceará, no último sábado, o Esquadrão foi derrotado por Mirassol (5x1) e Cruzeiro (2x1) nas duas rodadas anteriores. Para o duelo, a equipe poderá contar com o retorno do atacante Ademir, que está fora de o dia 24 de agosto, quando sofreu uma lesão na coxa no triunfo por 2x0 contra o Santos. Desde então, ele desfalcou o time em sete partidas consecutivas.

Ademir deve retornar nesta quarta

Ademir deve retornar no duelo contra o Vasco
Ademir durante treino do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir durante treino do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir durante treino do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir em entrevista coletiva por Letícia Martins/EC Bahia
Ademir em campo pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Ademir comemora o primeiro gol pelo Bahia em 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir festeja assistência que terminou em gol de Lucho por Letícia Martins/EC Bahia
Ademir lamenta durante empate entre Athletico-PR e Bahia por Paula Fróes/CORREIO
Ademir Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir atacante do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir atacante Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ademir em entrevista coletiva por Letícia Martins/EC Bahia
Pep Ademir por Reprodução/Instagram
Bahia durante jogo pelo Bahia por Felipe Oliveira
Ademir no jogo do Bahia contra o Coritiba por Felipe Oliveira/EC Bahia
Ademir em jogo contra o Grêmio por Felipe Oliveira
Ademir em jogo contra o Grêmio por Felipe Oliveira/EC Bahia
Ademir pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Ademir em treino pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 20
Ademir deve retornar no duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia

O jogador está em fase final do tratamento e trabalhou parcialmente com os companheiros em treino no CT Evaristo de Macedo, ontem. Em coletiva após o jogo no Ceará, o técnico Rogério Ceni comentou sobre a possibilidade de ter o atacante no elenco para o jogo do Rio de Janeiro.

“É uma peça que faz falta. Nos últimos jogos, a última troca acaba sendo uma improvisação com jogadores que estão treinando na posição, mas não tem o domínio dela. Vamos torcer para que ele treine bem e que possamos tê-lo por dez, 15 ou 20 minutos para nos ajudar na quarta-feira”, disse.

Apesar do possível retorno de Ademir, a equipe terá cerca de sete desfalques contra o Vasco. Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo seguem em transição física, enquanto David Duarte, Erick Pulga e João Paulo continuam em tratamento médico. O comandante admitiu que esse trio não terá condições de atuar contra o Vasco.

“David não volta essa semana, Kanu, Erick e Pulga também não voltam, Caio não deve voltar essa semana. A gente se ressente, estamos com alguns desses jogadores há 30 dias fora, o que pesa muito para a gente. É uma grande oportunidade jogar contra o Vasco e temos que aproveitar para buscar esses pontos que nos coloque juntos ou à frente dos concorrentes que nos ultrapassaram nas últimas rodadas”, completou o técnico.

