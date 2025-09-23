SÉRIE A

Bahia pode atingir feito inédito na era dos pontos corridos do Brasileirão; entenda

Tricolor enfrenta o Vasco na próxima quarta-feira, em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:00

Willian José é um dos artilheiros do Bahia na temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro, o Bahia viaja até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco, amanhã, em jogo atrasado da 16ª rodada da competição. Um triunfo na partida pode resultar na quebra de uma marca histórica para o tricolor: a maior pontuação do primeiro turno na era dos pontos corridos.

Apesar de já ter entrado em campo 22 vezes pela Série A, o Esquadrão ainda tem dois jogos a serem realizados. As partidas foram adiadas por chocarem com datas da Copa Sul-Americana, onde a equipe foi eliminada pelo América de Cali, da Colômbia. O outro duelo atrasado já tem data marcada: será no dia 22 de outubro, contra o Internacional, na Arena Fonte Nova.

O empate por 3x3 diante do Fluminense, pela 19ª rodada, no dia 9 de agosto, deixou o Bahia com 30 pontos em 17 jogos. Caso ganhe do Vasco, o time chegará a 33 pontos nos duelos correspondentes a primeira metade do campeonato, superando os 31 pontos das edições de 2019 e 2024.

No jogo desta quarta, o tricolor tenta encerrar uma sequência de três partidas sem vencer no Brasileirão. Além do empate contra o Ceará, no último sábado, o Esquadrão foi derrotado por Mirassol (5x1) e Cruzeiro (2x1) nas duas rodadas anteriores. Para o duelo, a equipe poderá contar com o retorno do atacante Ademir, que está fora de o dia 24 de agosto, quando sofreu uma lesão na coxa no triunfo por 2x0 contra o Santos. Desde então, ele desfalcou o time em sete partidas consecutivas.

Ademir deve retornar nesta quarta 1 de 20

O jogador está em fase final do tratamento e trabalhou parcialmente com os companheiros em treino no CT Evaristo de Macedo, ontem. Em coletiva após o jogo no Ceará, o técnico Rogério Ceni comentou sobre a possibilidade de ter o atacante no elenco para o jogo do Rio de Janeiro.

“É uma peça que faz falta. Nos últimos jogos, a última troca acaba sendo uma improvisação com jogadores que estão treinando na posição, mas não tem o domínio dela. Vamos torcer para que ele treine bem e que possamos tê-lo por dez, 15 ou 20 minutos para nos ajudar na quarta-feira”, disse.

Apesar do possível retorno de Ademir, a equipe terá cerca de sete desfalques contra o Vasco. Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo seguem em transição física, enquanto David Duarte, Erick Pulga e João Paulo continuam em tratamento médico. O comandante admitiu que esse trio não terá condições de atuar contra o Vasco.