Bahia fará transmissão especial de jogos do Brasileirão no interior do estado; saiba onde

Gilberto Barbosa
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19:51
Torcedores de Jequié terão a oportunidade de acompanhar o jogo entre Ceará x Bahia Ceará pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro na caravana “A Bahia é Bahêa”, que chega na cidade neste sábado (20), a partir das 14h. O evento será realizado na Praça Rui Barbosa, com programação que segue até o final da noite.
A bola rola às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. Além da transmissão, através de um telão de LED disponibilizado no espaço, a noite contará com shows, atendimento ao sócio, loja oficial, museu itinerante, área kids e a presença das mascotes e das Tricolíderes.
Além de Jequié, a caravana “A Bahia é Bahêa” estará nas cidades de Santo Antônio de Jesus para o jogo Bahia x Palmeiras, no dia 29 e em Feira de Santana para o duelo Botafogo x Bahia, no dia 1º outubro.
