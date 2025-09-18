Acesse sua conta
Bahia fará transmissão especial de jogos do Brasileirão no interior do estado; saiba onde

Caravana “A Bahia é Bahêa” começa neste sábado (20), em Jequié

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19:51

A Bahia é Bahêa estará em três cidades do interior baiano
A Bahia é Bahêa estará em três cidades do interior baiano Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Torcedores de Jequié terão a oportunidade de acompanhar o jogo entre Ceará x Bahia Ceará pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro na caravana “A Bahia é Bahêa”, que chega na cidade neste sábado (20), a partir das 14h. O evento será realizado na Praça Rui Barbosa, com programação que segue até o final da noite.

A bola rola às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. Além da transmissão, através de um telão de LED disponibilizado no espaço, a noite contará com shows, atendimento ao sócio, loja oficial, museu itinerante, área kids e a presença das mascotes e das Tricolíderes.

Além de Jequié, a caravana “A Bahia é Bahêa” estará nas cidades de Santo Antônio de Jesus para o jogo Bahia x Palmeiras, no dia 29 e em Feira de Santana para o duelo Botafogo x Bahia, no dia 1º outubro.

A Bahia é Bahêa

A Bahia é Bahêa - Lençóis por Rafael Rodrigues/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Lençóis por Rafael Rodrigues/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Lençóis por Rafael Rodrigues/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Lençóis por Rafael Rodrigues/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Feira de Santana por Letícia Martins/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Feira de Santana por Letícia Martins/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Feira de Santana por Letícia Martins/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Feira de Santana por Letícia Martins/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Juazeiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Juazeiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Juazeiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Juazeiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Vitória da Conquista por Rafael Rodrigues/EC Bahia
A Bahia é Bahêa - Vitória da Conquista por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 14
A Bahia é Bahêa - Lençóis por Rafael Rodrigues/EC Bahia

