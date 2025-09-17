FESTA CANCELADA

Bahia é derrotado pelo Ceará e vê título da Copa do Nordeste sub-20 escapar na Fonte Nova

Esquadrãozinho tinha vencido o jogo de ida por 2x1, mas foi derrotada por 2x0 na volta e perdeu no agregado por 3x2

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:10

Bahia foi pelo Ceará por 2x0 no jogo de volta da decisão Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia viu escapar o título da Copa do Nordeste Sub-20 dentro da Arena Fonte Nova. Após vencer o jogo de ida por 2x1, em Fortaleza, os Pivetes de Aço acabaram derrotados por 2x0 pelo Ceará, na tarde desta quarta-feira (17), e ficaram com o vice-campeonato. No agregado, o Vozão levou a melhor por 3 a 2 e conquistou sua primeira taça da competição.

Empurrado pela torcida tricolor, o Esquadrãozinho começou a decisão em ritmo intenso e criou as principais oportunidades do primeiro tempo. As melhores vieram com Roger: primeiro, ele chutou para fora dentro da área; depois, obrigou o goleiro alvinegro a salvar em cabeçada perigosa.

O Ceará, por sua vez, aproveitou a chance que teve em um pênalti marcado após Pedrinho bloquear cruzamento com a mão e convertido por Guilherme Luiz. Em desvantagem, o Tricolor se lançou ao ataque e conseguiu criar boas chances. Sidney arriscou de fora da área e a bola passou perto, enquanto Wendell fez jogada individual e cruzou rasteiro, mas Roger e Dell não conseguiram completar.

Na volta do intervalo, o duelo ficou mais aberto. O Tricolor buscava o empate, mas o Vozão aproveitou os espaços deixados e ampliou. Após erro do goleiro Victor, que saiu mal da área e perdeu a bola, Guilherme Luiz acionou Giulio, que marcou o segundo aos 11 minutos. O golpe ampliou a vantagem e deixou o Bahia sem forças para reagir, tentando algo através de investidas de Kauê Furquim e Juninho pela direita.

Com o resultado, o Ceará conquistou de forma inédita a Copa do Nordeste Sub-20, após ter sido vice-campeão em duas ocasiões. Já o Bahia, campeão da primeira edição em 2001, volta a amargar o segundo lugar, repetindo as campanhas de 2017 e 2018.