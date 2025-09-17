Acesse sua conta
Bahia elimina o Atlético-MG e faz história na Copa do Brasil feminina

Tricolor venceu por 1x0 e conquistou garantiu vaga inédita nas quartas de final da competição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:35

Bahia 2x1 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia escreveu um novo capítulo de sucesso em sua trajetória no futebol feminino. Na noite da última terça-feira (16), as Mulheres de Aço venceram o Atlético-MG por 1x0, em Alagoinhas, e garantiram vaga inédita nas quartas de final da Copa do Brasil. O gol da classificação foi marcado por Wendy, aos 29 minutos do segundo tempo.

Como foi o jogo

Atuando como mandante, o Bahia se impôs desde os primeiros minutos. Logo aos dois, Cassia aproveitou erro defensivo do Galo e serviu Angela, que finalizou para fora. A equipe dominou pelo restante da primeira etapa e criou outras boas chances com Cassia e Angela, mas sem conseguir balançar as redes

Na volta do intervalo, o técnico Felipe Freitas promoveu alterações que mantiveram o ritmo da equipe. Logo aos quatro minutos, Rhaizza quase marcou após cruzamento de Wendy, mas a zaga adversária cortou. A incessante pressão das Mulheres de Aço finalmente se transformou em gol aos 29 minutos, com Wendy.

Palavras do técnico

Após a partida, o treinador Felipe Freitas comemorou a vaga inédita, mas destacou a necessidade de melhorar a eficiência ofensiva. “É importante que a gente faça com que as chances criadas se convertam em gols. Dava de fato para que a gente fizesse mais um ou dois gols e talvez eliminar as chances do Atlético. A competição vai se afunilando e precisamos aproveitar mais as oportunidades”, afirmou.

Próximos desafios

O próximo adversário do Tricolor na Copa do Brasil será definido em sorteio, que acontece nesta sexta-feira (19). Mas antes da partida, o Bahia foca no estadual, onde é líder do Grupo B, com quatro triunfos em quatro jogos, 22 gols marcados e nenhum sofrido. No sábado (20), às 15h, o Tricolor enfrenta o Botafogo-BA, no CT Evaristo de Macedo.

“Agora é analisar as cargas, dar descanso devido para quem precisa descansar. No campeonato baiano nós temos algumas metas claras também. Então vamos entregar o nosso melhor. E certamente também na próxima semana, no próximo jogo da Copa do Brasil, a gente vai ficar pronto para fazer um excelente jogo”, projetou Felipe.

