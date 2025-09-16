Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-defensor do Bahia vai disputar a Champions League pela primeira vez

Matheus Silva, que passou pelo Bahia em 2019, vai estrear na competição pelo Qarabag FK, do Azerbaijão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:53

Matheus Silva em ação pelo Qarabag
Matheus Silva em ação pelo Qarabag Crédito: Divulgação

O lateral/zagueiro brasileiro Matheus Silva, que passou pelo Bahia em 2019 defende o Qarabag FK, do Azerbaijão, terá um dos maiores desafios de sua carreira nesta terça-feira (16): a estreia na fase de liga da UEFA Champions League 2025/26, enfrentando o tradicional Benfica, às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Matheus, de 27 anos, chega à fase de grupos como peça consolidada na defesa da equipe. Na atual temporada, o defensor já disputou 6 partidas oficiais, sendo titular absoluto. Em 3 delas, o Qarabag não sofreu gols, demonstrando solidez defensiva com o brasileiro em campo. Na temporada passada (2024/25), Matheus acumulou 45 partidas, com 30 vitórias, 4 empates e 11 derrotas.

Leia mais

Imagem - Libertadores 2025: veja onde assistir aos jogos de ida das quartas de final

Libertadores 2025: veja onde assistir aos jogos de ida das quartas de final

Imagem - Champions League 2025/26: veja onde assistir os jogos da 1ª rodada da fase de liga

Champions League 2025/26: veja onde assistir os jogos da 1ª rodada da fase de liga

Imagem - Bahia sai na frente, mas leva a virada e perde para o Cruzeiro no Brasileirão

Bahia sai na frente, mas leva a virada e perde para o Cruzeiro no Brasileirão

"A expectativa é enorme. Sabemos do peso que é disputar a Champions League e o quão difícil é enfrentar um adversário como o Benfica, principalmente jogando fora de casa. Mas o grupo está muito focado, nos preparamos muito para esse momento. Vamos encarar esse desafio com respeito, mas também com a confiança de quem sabe o que fez para chegar até aqui", declarou Matheus.

Matheus teve rápida passagem pelo Bahia em 2019. Ele disputou apenas cinco jogos pela equipe principal, todos no Campeonato Baiano daquele ano, que foi vencido pelo clube. Antes do Bahia, ele já havia passado pelo Deportivo Paraense, Águia-PA, São Francisco-PA e Paysandu.

Matheus Silva nos tempos de Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia 

Do Esquadrão, ele foi para o Moreirense, de Portugal, onde ficou por três temporadas. Na sequência, se transferiu para o Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária, e ficou lá até se mudar para o Qarabag na temporada 2023/24.

Mais recentes

Imagem - Narrador comete gafe e troca nomes de emissoras durante transmissão de jogo

Narrador comete gafe e troca nomes de emissoras durante transmissão de jogo
Imagem - Ministério Público investiga se o PCC se infiltrou no Corinthians

Ministério Público investiga se o PCC se infiltrou no Corinthians
Imagem - Libertadores 2025: veja onde assistir aos jogos de ida das quartas de final

Libertadores 2025: veja onde assistir aos jogos de ida das quartas de final

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
02

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia
03

Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
04

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais