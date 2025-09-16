LEMBRA DELE?

Ex-defensor do Bahia vai disputar a Champions League pela primeira vez

Matheus Silva, que passou pelo Bahia em 2019, vai estrear na competição pelo Qarabag FK, do Azerbaijão

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:53

Matheus Silva em ação pelo Qarabag Crédito: Divulgação

O lateral/zagueiro brasileiro Matheus Silva, que passou pelo Bahia em 2019 defende o Qarabag FK, do Azerbaijão, terá um dos maiores desafios de sua carreira nesta terça-feira (16): a estreia na fase de liga da UEFA Champions League 2025/26, enfrentando o tradicional Benfica, às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Matheus, de 27 anos, chega à fase de grupos como peça consolidada na defesa da equipe. Na atual temporada, o defensor já disputou 6 partidas oficiais, sendo titular absoluto. Em 3 delas, o Qarabag não sofreu gols, demonstrando solidez defensiva com o brasileiro em campo. Na temporada passada (2024/25), Matheus acumulou 45 partidas, com 30 vitórias, 4 empates e 11 derrotas.

"A expectativa é enorme. Sabemos do peso que é disputar a Champions League e o quão difícil é enfrentar um adversário como o Benfica, principalmente jogando fora de casa. Mas o grupo está muito focado, nos preparamos muito para esse momento. Vamos encarar esse desafio com respeito, mas também com a confiança de quem sabe o que fez para chegar até aqui", declarou Matheus.

Matheus teve rápida passagem pelo Bahia em 2019. Ele disputou apenas cinco jogos pela equipe principal, todos no Campeonato Baiano daquele ano, que foi vencido pelo clube. Antes do Bahia, ele já havia passado pelo Deportivo Paraense, Águia-PA, São Francisco-PA e Paysandu.

Matheus Silva nos tempos de Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia