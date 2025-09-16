Acesse sua conta
Libertadores 2025: veja onde assistir aos jogos de ida das quartas de final

As quartas da competição começam a ser disputadas nesta terça-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:15

Sorteio da fase de grupos da Libertadores definirá os adversários do Bahia
Taça da Libertadores Crédito: Divulgação/Conmebol

A Copa Libertadores 2025 começou em 4 de fevereiro, com a disputa da Pré-Libertadores, e vai até 29 de novembro, data marcada para a grande final, no Monumental de Lima, no Peru. Ao todo, 47 clubes participam do torneio, entre fases prévias e a etapa principal, mas apenas oito seguem vivos. Agora, as atenções se voltam para os jogos de ida das quartas de final, que começam nesta terça-feira (16) e vão até quinta (18).

Destas oito equipes, três são brasileiras (Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que tentam manter vivo o domínio nos últimos anos. Desde 2019, apenas equipes do país levantaram o troféu. Em 2024, depois dos títulos de Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021) e Fluminense (2023) foi a vez do Botafogo, que derrotou o Atlético-MG na final e conquistou seu primeiro título continental.

Assim como nas últimas temporadas, a competição tem ampla cobertura no Brasil. Os direitos de transmissão pertencem a diferentes grupos:

  • Globo: exibe um jogo por rodada na TV aberta.
  • ESPN: transmite partidas na TV fechada.
  • Disney+ e Paramount+: exibem confrontos via streaming.

Jogos de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2025

Terça-feira (16/09)

19h – Vélez Sarsfield (ARG) x Racing (ARG) — Paramount+

Quarta-feira (17/09)

21h30 – River Plate (ARG) x Palmeiras (BRA) — TV Globo, Ge TV, ESPN e Disney+

Quinta-feira (18/09)

  • 19h – LDU Quito (EQU) x São Paulo (BRA) — Paramount+
  • 21h30 – Flamengo (BRA) x Estudiantes (ARG) — ESPN e Disney+

