Champions League 2025/26: veja onde assistir os jogos da 1ª rodada da fase de liga

Pedro Carreiro
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:30
A temporada 2025/26 da UEFA Champions League começa nesta terça-feira (16) e marca a segunda edição da competição no formato de Fase de Liga. Os 36 clubes participantes estão reunidos em uma tabela única, cada um disputando oito confrontos sorteados.
Ao fim dessa fase, os oito primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final. As equipes entre a 9ª e a 24ª posição disputam os playoffs em jogos de ida e volta por mais oito vagas. Do 25º lugar em diante, os times estarão eliminados. A partir do mata-mata, o torneio mantém o formato tradicional, sem gol qualificado. A grande final está marcada para 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste.
Confira todos os jogos da fase de liga da Champions League 2025/2026
No Brasil, os direitos de transmissão pertencem ao grupo Warner Bros, que exibe os jogos em seus canais e plataformas, além de sublicenciar para o SBT na TV aberta. Confira onde assistir:
Nesta primeira rodada, serão 18 jogos divididos em três dias – terça (16), quarta (17) e quinta (18). Cada data terá duas partidas às 13h45 e quatro às 16h.
Terça-feira (16/09)
Quarta-feira (17/09)
Quinta-feira (18/09)