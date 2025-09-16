QUEM LEVA A ORELHUDA?

Champions League 2025/26: veja onde assistir os jogos da 1ª rodada da fase de liga

A nova edição da maior competição de clubes do mundo começa nesta terça-feira (16)

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:30

Troféu da Champions League Crédito: Uefa/Divulgação

A temporada 2025/26 da UEFA Champions League começa nesta terça-feira (16) e marca a segunda edição da competição no formato de Fase de Liga. Os 36 clubes participantes estão reunidos em uma tabela única, cada um disputando oito confrontos sorteados.

Ao fim dessa fase, os oito primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final. As equipes entre a 9ª e a 24ª posição disputam os playoffs em jogos de ida e volta por mais oito vagas. Do 25º lugar em diante, os times estarão eliminados. A partir do mata-mata, o torneio mantém o formato tradicional, sem gol qualificado. A grande final está marcada para 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste.

Confira todos os jogos da fase de liga da Champions League 2025/2026 1 de 4

No Brasil, os direitos de transmissão pertencem ao grupo Warner Bros, que exibe os jogos em seus canais e plataformas, além de sublicenciar para o SBT na TV aberta. Confira onde assistir:

HBO Max: transmite todos os jogos por streaming.

TNT e Space: mostram partidas de todas as rodadas na TV por assinatura.

SBT: exibe um jogo por rodada na TV aberta.

Nesta primeira rodada, serão 18 jogos divididos em três dias – terça (16), quarta (17) e quinta (18). Cada data terá duas partidas às 13h45 e quatro às 16h.

Jogos da 1ª rodada da Champions League 2025/26

Terça-feira (16/09)

13h45 – PSV x Union SG — Space e Max

13h45 – Athletic Club x Arsenal — TNT e Max

16h – Real Madrid x Olympique de Marseille — SBT, TNT e Max

16h – Benfica x Qarabag — Max

16h – Juventus x Borussia Dortmund — Max

16h – Tottenham x Villarreal — Space e Max

Quarta-feira (17/09)

13h45 – Olympiacos x Pafos — TNT e Max

13h45 – Slavia Praga x Bodo/Glimt — Space e Max

16h – PSG x Atalanta — Space e Max

16h – Bayern de Munique x Chelsea — TNT e Max

16h – Liverpool x Atlético de Madrid — Max

16h – Ajax x Inter de Milão — Max

Quinta-feira (18/09)