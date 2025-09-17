Acesse sua conta
Atacantes iniciam fase de transição em reapresentação do Bahia para duelo contra o Ceará

Recuperados, Ademir e Thiago começaram a fase de transição física

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:23

Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após um dia de descanso, o elenco do Bahia se reapresentou nesta quarta-feira (17), no CT Evaristo de Macedo, e deu início à preparação para enfrentar o Ceará, no próximo sábado (20), pela 24ª rodada da Série A, no Castelão. A principal novidade foi a presença de Ademir e Thiago no gramado. Recuperados de lesão, os atacantes começaram o processo de transição física.

Além deles, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre também seguiram em trabalhos de transição. Já David Duarte, Erick Pulga e João Paulo permaneceram entre fisioterapia e academia, ainda em recuperação de lesões.

Enquanto isso, o restante do grupo treinou sob o comando de Rogério Ceni. O dia de atividades teve início com um exercício voltado para a posse de bola e posicionamento, seguido por um trabalho tático de marcação no campo ofensivo. Para fechar, os jogadores participaram de um treino em espaço reduzido, no formato 5×5.

Na tabela, o Bahia ocupa a 5ª colocação, com 36 pontos, e busca reagir após a eliminação na Copa do Brasil e a derrota para o Cruzeiro. O objetivo é recuperar o lugar no G-4, atualmente ocupado pelo Mirassol, que soma 38 pontos e ainda enfrenta o Botafogo nesta quarta (17), em partida atrasada da 12ª rodada. Com isso em mente, o Tricolor volta aos treinos nesta quinta-feira (18), no penúltimo trabalho antes do confronto em Fortaleza.

