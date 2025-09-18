Acesse sua conta
Ex-presidente do Bahia exalta papel de diretor em negociações com o Grupo City: “Foi quem comprou nossa briga”

Guilherme Bellintani foi das figuras centrais nas negociações com o grupo árabe

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:09

Ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani
Ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após a venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) para o City Football Group (CFG), o torcedor do Bahia viu o clube quebrar tabus históricos, como o retorno à Copa Libertadores após 36 anos. Uma das figuras centrais nas negociações foi o ex-presidente Guilherme Bellintani, que exaltou o papel de Cadu Santoro, atual diretor de futebol do tricolor, nas conversas com grupo árabe. A declaração ocorreu durante entrevista ao podcast Bar FC.

“O clube deve muito a ele, não só pela gestão que ele faz, mas por todo o começo do processo da SAF. Cadu foi o primeiro cara que eu conversei e ele me falou que o grupo tinha um plano diferente para o Brasil e que lutaria pelo Bahia por achar que era o melhor projeto. Ele comprou a nossa briga e eu falava coisas na negociação que ele seria capaz de validar, ou então não teríamos validação”, afirmou.

Ainda segundo Bellintani, um dos diferenciais do projeto do Esquadrão apresentado durante as negociações, seria o uso de atletas da base em competições como o Campeonato Baiano ou a Copa do Nordeste. Ele cita a última edição do torneio regional, encerrada no último dia 06, e que contou com 19 atletas formados no CT Evaristo de Macedo.

“Se o CFG tivesse comprado um clube médio ou grande de São Paulo, ele não conseguiria testar esses jogadores. A primeira pergunta que Ferran Soriano fez para mim foi o porquê não comprar um time do eixo Sul-Sudeste, para comprar um do Nordeste. Eu respondi que a nossa região tem problemas, mas tem oportunidades que você não encontra lá”, disse.

“Uma dessas é poder testar esses meninos da base, que não teriam espaços em outras equipes. O Bahia ainda não tem um elenco grande o suficiente para usar o time titular em todas as competições. Isso permite esse arejamento com atletas da base, que também vira oportunidade de negócio para o clube. Cadu viu isso e por isso que ele defendeu o nosso projeto”, completou.

Apesar de ser a figura mais lembrada no processo, Bellintani fez questão de creditar o sucesso da negociação ao grupo que o acompanhou nas conversas com o CFG. “Eu simbolizo essa conquista, mas carrego a liderança de um projeto que foi coletivo. Se não fosse o apoio e a confiança dessas pessoas, eu teria largado de mão muito antes. Apesar de parecer algo simples, foram essas coisas que sustentaram o ser humano”, finalizou.

