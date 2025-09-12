O SONHO ACABOU

Eliminação para o Fluminense é a 10ª sofrida pelo Bahia nas quartas da Copa do Brasil; veja histórico

Equipe tem aproveitamento de apenas 32,5% nessa fase da competição

Gilberto Barbosa

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 06:00

Rogério Ceni foi eliminado pela segunda vez com o Bahia na Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Com a derrota para o Fluminense por 2x0, na noite desta quarta-feira (10), o Bahia deu adeus a disputa da Copa do Brasil. Jogando de forma apática desde o primeiro minuto, o time não conseguiu escapar da pressão do adversário e viu escapar o sonho do terceiro título nacional.

A eliminação reacende um trauma na torcida, que esperava ver o clube chegar entre os quatro melhores do torneio pela primeira vez na sua história. Ao todo, o Esquadrão esteve dez vezes nas quartas do torneio, sendo eliminado em todas as oportunidades.

Histórico

A queda para a equipe carioca foi a terceira seguida do time nesta fase. Em 2023, foi superado pelo Grêmio nos pênaltis, após dois empates em 1x1. Já no ano passado, o carrasco foi o Flamengo, que venceu as duas partidas por 1x0. A equipe carioca ainda levaria o título no final daquela edição.

Além disso, a equipe também costuma ir mal nesta fase do campeonato. O triunfo na partida da Arena Fonte Nova, por 1x0, foi apenas o segundo o Bahia em 20 jogos. Também empatou sete e perdeu outras 11, um aproveitamento de apenas 32,5%.

A primeira eliminação nas quartas foi na edição inaugural do campeonato, em 1989. Após duas derrotas, por 2x0 e 1x0, o Esquadrão foi superado pelo Grêmio, que seria o campeão naquele ano. O Imortal é o maior carrasco do Bahia nesta fase, já que bateu a equipe em outras três ocasiões: 2012, 2019 e 2023.

O Tricolor de Aço também foi superado por Flamengo (1990 e 2024), Juventude (1999), Atlético-MG (2002), Palmeiras (2018), além do Fluminense. Dessas eliminações, destaca-se a queda, nos pênaltis, para a equipe gaúcha, que venceria o torneio. Um dos algozes dos baianos naquele dia era o goleiro Emerson Ferretti, que no ano seguinte passaria a vestir azul, vermelho e branco e se tornaria ídolo da torcida.

Eliminação

Contra o tricolor carioca, o Bahia precisava apenas do empate para ir à semifinal, mas não conseguiu fazer valer a vantagem e foi eliminado. O Flu abriu o placar aos 9 minutos do 2º tempo, com Canobbio convertendo cobrança de pênalti após toque de mão de Michel Araújo na grande área. Aos 38, Thiago Silva testou forte em cobrança de falta e fez o gol que classificou os donos da casa.

“Precisamos de mais personalidade, de ganhar mais peso em decisões, principalmente em campeonatos de mata-mata e, principalmente, nos jogos como visitante. Sempre entregamos bons jogos em casa, mesmo perdendo, mas fora de casa não conseguimos isso”, lamentou o técnico Rogério Ceni.

Agora, o Bahia volta suas atenções para o Brasileirão. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 23ª rodada da competição. O Esquadrão está em 4º lugar na Série A e busca se recuperar da goleada sofrida pelo Mirassol, por 5x1, no último dia 31.

“A vaga para a Libertadores é tudo o que temos em mente, precisamos buscá-la. Temos que virar a chave, sabemos que é difícil, estamos de cabeça quente, mas vamos conversar no CT, vermos o que erramos e precisamos melhorar porque precisamos de um triunfo em casa. Sabemos que a torcida está chateada, mas temos que encarar de frente e fazer um bom jogo”, falou o lateral Gilberto.

Confira o histórico do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil

1989 – Bahia 0x2 Grêmio / Grêmio 1x0 Bahia

1990 - Bahia 1x1 Flamengo / Flamengo 1x0 Bahia

1999 – Juventude 2x2 Bahia / Bahia 2x2 Juventude (1x4 nos pênaltis)

2002 - Atlético-MG 2x1 Bahia / Bahia 4x3 Atlético-MG (eliminado pelo critério dos gols fora de casa)

2012 - Bahia 1x2 Grêmio / Grêmio 2x0 Bahia

2018 – Bahia 0x0 Palmeiras / Palmeiras 1x0 Bahia

2019 - Grêmio 1x1 Bahia / Bahia 0x1 Grêmio

2023 – Bahia 1x1 Grêmio / Grêmio 1x1 Bahia (4x3 nos pênaltis)

2024 – Bahia 0x1 Flamengo / Flamengo 1x0 Bahia