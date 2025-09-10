FIM DO SONHO

Luciano Juba lamenta eliminação na Copa do Brasil e volta o foco para o Brasileirão

Bahia foi derrotado pelo Fluminense por 2x0 e deu adeus a Copa do Brasil

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:45

Luciano Juba lamentou eliminação tricolor Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com a derrota para o Fluminense por 2x0, na noite desta quarta-feira (10), o Bahia deu adeus a disputa da Copa do Brasil. A equipe precisava apenas do empate para ir à semifinal do torneio, após vencer a primeira partida por 1x0, mas não conseguiu fazer valer a vantagem e foi eliminado. Após a partida, o lateral Luciano Juba lamentou o resultado.

"Sempre difícil falar nesses momentos, viemos com o propósito de conseguir a classificação, sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas que teríamos chances. Não conseguimos fazer o nosso jogo, tivemos algumas oportunidades de atacar espaços e de contra-ataques, mas não concluímos bem. Infelizmente tomamos gols bobos, de bola parada no final e ficamos fora”, falou.

Com uma postura apática em campo, o tricolor foi pressionado desde o primeiro minuto e não conseguiu levar perigo a equipe carioca. O Flu abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, com Canobbio convertendo cobrança de pênalti após toque de mão de Michel Araújo na grande área. Aos 38, Thiago Silva testou forte em cobrança de falta e fez o gol que classificou os donos da casa.