Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Receita simples e afetiva resgata o clássico brasileiro que atravessou gerações e ainda reina nas festas de aniversário

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:00

Brigadeiro
Brigadeiro Crédito: Divulgação

Poucos doces carregam tanta memória quanto o brigadeiro. O doce é tão apaixonante, que ganhou uma data só sua: 10 de setembro. Presença obrigatória nas mesas de festa, ele nasceu nos anos 1940, durante a campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes à presidência, e logo conquistou o país. Da política migrou para os lares, onde se tornou símbolo de afeto e de celebração.

O preparo para conseguir fazer um brigadeiro com aquele gostinho de infância é simples e rápido, mas pede atenção. 

Brigadeiro

Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
Brigadeiro por Reprodução
1 de 19
Brigadeiro por Reprodução

Ingredientes:

1 lata de leite condensado integral (fique atento ao rótulo! Hoje em dias a maioria das marcas vende o produto semidesnatado)

1 colher de sopa de manteiga sem sal ou margarina

3 colheres bem cheias de um achocolatado da sua preferência (de preferência, Nescau ou Toddy)

200gr de granulado da sua marca preferida

Modo de preparo:

Em uma panela seca, junte uma lata de leite condensado integral, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e três colheres cheias do achocolatado de sua preferência - o truque é peneirar. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre em círculos e raspando bem as laterais, até a massa desgrudar do fundo. O ponto ideal é quando, ao passar a colher, forma-se um caminho no meio.

Depois de desligar o fogo, mexa por mais um minuto e transfira a mistura para um prato untado com margarina. Cubra com filme plástico e deixe esfriar. Só então enrole em bolinhas de cerca de 12 gramas e passe no granulado. A receita rende em média 35 unidades.

Há quem prefira comer de colher, direto da panela, sem cerimônia. Outros apostam em versões gourmet, com chocolates importados e confeitos sofisticados. Mas é no sabor simples, açucarado e familiar que o brigadeiro guarda sua força: a lembrança da infância em cada mordida.

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Fiuk se pronuncia sobre acerto de contas com Tata Werneck: 'Sem palavras'

Fiuk se pronuncia sobre acerto de contas com Tata Werneck: 'Sem palavras'
Imagem - Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza

Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza

MAIS LIDAS

Imagem - Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador
01

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Imagem - Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'
02

Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
03

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais
04

Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais