Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Fernanda Varela
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:00
Poucos doces carregam tanta memória quanto o brigadeiro. O doce é tão apaixonante, que ganhou uma data só sua: 10 de setembro. Presença obrigatória nas mesas de festa, ele nasceu nos anos 1940, durante a campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes à presidência, e logo conquistou o país. Da política migrou para os lares, onde se tornou símbolo de afeto e de celebração.
O preparo para conseguir fazer um brigadeiro com aquele gostinho de infância é simples e rápido, mas pede atenção.
Brigadeiro
Ingredientes:
1 lata de leite condensado integral (fique atento ao rótulo! Hoje em dias a maioria das marcas vende o produto semidesnatado)
1 colher de sopa de manteiga sem sal ou margarina
3 colheres bem cheias de um achocolatado da sua preferência (de preferência, Nescau ou Toddy)
200gr de granulado da sua marca preferida
Modo de preparo:
Em uma panela seca, junte uma lata de leite condensado integral, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e três colheres cheias do achocolatado de sua preferência - o truque é peneirar. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre em círculos e raspando bem as laterais, até a massa desgrudar do fundo. O ponto ideal é quando, ao passar a colher, forma-se um caminho no meio.
Depois de desligar o fogo, mexa por mais um minuto e transfira a mistura para um prato untado com margarina. Cubra com filme plástico e deixe esfriar. Só então enrole em bolinhas de cerca de 12 gramas e passe no granulado. A receita rende em média 35 unidades.
Há quem prefira comer de colher, direto da panela, sem cerimônia. Outros apostam em versões gourmet, com chocolates importados e confeitos sofisticados. Mas é no sabor simples, açucarado e familiar que o brigadeiro guarda sua força: a lembrança da infância em cada mordida.