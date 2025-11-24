Acesse sua conta
Tarot desta segunda (24 de novembro) aponta limpeza emocional e oportunidades inesperadas para vários signos

Leitura das cartas destaca reinício, abertura de caminhos e decisões que podem transformar o dia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 08:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira chega com uma vibração de reinício. O Tarot revela que decisões simples podem aliviar pesos antigos e abrir espaço para novidades. O clima geral favorece conversas importantes, pequenas vitórias e reviravoltas que podem surpreender ao longo do dia.

Áries inicia a semana sob a energia do Carro, que impulsiona a resolver pendências com ação e determinação. Touro recebe o alerta da Lua, carta que pede atenção às ilusões e cautela com julgamentos precipitados. Gêmeos encontra equilíbrio com a Justiça, favorecendo documentos, assinaturas e acordos que estavam pendentes.

Câncer é guiado pelo Julgamento, que convida ao perdão e ao desapego do que já não serve. Leão ganha confiança com a Rainha de Paus, que torna este um dia excelente para se posicionar e mostrar iniciativa. O Eremita orienta Virgem a seguir no próprio ritmo, valorizando silêncio, foco e pequenos ajustes internos.

O Enamorado aponta escolhas importantes para Libra, que deve priorizar o que realmente faz bem. Escorpião encara a intensidade do Diabo, carta que pede atenção para não transformar emoções acumuladas em impulsos. Sagitário recebe a influência do Pendurado, que desacelera o dia e incentiva novas perspectivas.

Capricórnio encontra firmeza com o Imperador, que fortalece a liderança e pede que assuma o controle das próprias decisões. Aquário vive a energia transformadora da Torre, que rompe estruturas antigas e abre espaço para mudanças necessárias. Peixes respira aliviado com A Estrela, carta que traz esperança, suavidade e notícias positivas chegando de forma inesperada.

Tags:

Signos Tarot

