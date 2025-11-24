ASTROLOGIA

Tarot da semana (24 a 30 de novembro) aponta viradas, oportunidades e sinais que não podem ser ignorados

Tarot traz recados fortes sobre ciclos, escolhas e caminhos que se abrem nos próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:27

Tarot Crédito: Shutterstock

A semana começa com uma energia vibrante no Tarot. As cartas anunciam movimento, revelações e decisões que podem mudar rotas afetivas e profissionais. O recado geral é direto. Quem agir com coragem verá resultados. Quem insistir no que não faz mais sentido pode sentir a pressão do universo pedindo mudança imediata.

Entre os signos, Áries recebe a influência da carta A Força, que indica domínio emocional e pede calma antes de agir, com foco total no que é prioridade. Touro é guiado por A Estrela, que ilumina caminhos financeiros e abre portas para notícias positivas e ganhos que chegam no momento certo. O Mago se apresenta para Gêmeos, ativando ideias e conversas decisivas, inclusive com propostas que surgem mais rápido do que o esperado.

Câncer encontra a Temperança, que pede equilíbrio emocional e atenção aos impulsos, enquanto Leão brilha sob a energia do Sol, que anuncia conquistas, visibilidade e reconhecimento. Virgem recebe a Sabedoria da Sacerdotisa, carta que aponta intuição aguçada e mistérios sendo revelados, ajudando em escolhas mais assertivas.

Libra vive a movimentação da Roda da Fortuna, que gira a seu favor e marca uma semana de viradas muito positivas. Escorpião encara a energia da Morte, que simboliza renascimento, encerramento de ciclos e início de uma fase mais leve. Sagitário segue impulsionado pelo Carro, que acelera metas e favorece avanços no trabalho e na vida pessoal.