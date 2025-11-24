Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Udo Kier, ator alemão de ‘Bacurau’ e ‘O Agente Secreto’, aos 81 anos

Vida e obra do ator atravessaram mais de 250 filmes, colaborações históricas e parcerias com o cinema brasileiro.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:47

Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos Crédito: Reprodução/IMDB

Lenda do cinema europeu e rosto conhecido em Hollywood, o ator alemão Udo Kier morreu no domingo (23), aos 81 anos, em Palm Springs, na Califórnia. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao artista, que não detalharam a causa da morte.

Com mais de cinco décadas de carreira e mais de 250 produções no currículo, Kier se tornou um dos intérpretes mais marcantes do cinema mundial. Dono de um olhar intenso e presença magnética, ele construiu uma filmografia que atravessa movimentos artísticos, gerações de diretores e estilos completamente distintos.

Nascido em Colônia, em 1944, Udo Kierspe, nome de batismo, começou no cinema em 1966, mas foi ao integrar o círculo de Andy Warhol que ganhou projeção internacional. A parceria com Paul Morrissey nos clássicos Carne para Frankenstein (1973) e Sangue para Drácula (1974) o colocou no mapa e marcou seu estilo irreverente, muitas vezes associado a personagens sombrios ou de aura perturbadora.

Udo Kier

Udo Kier e Sonia Braga por Reprodução
Udo Kier e Sonia Braga por Reprodução
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
1 de 3
Udo Kier e Sonia Braga por Reprodução

Nos anos seguintes, acumulou colaborações com alguns dos maiores nomes da história do cinema, entre eles Rainer Werner Fassbinder, Dario Argento, Werner Herzog, Gus Van Sant e Lars von Trier. Com o dinamarquês, tornou-se presença recorrente em filmes como Dogville, Melancolia, Ninfomaníaca e Dançando no Escuro.

O ator criou laços com o cinema brasileiro ao participar de Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, interpretando o vilão Michael, um dos papéis mais celebrados de sua fase recente. Ele voltou a trabalhar com Mendonça Filho em O Agente Secreto (2025), seu último filme, também exibido em Cannes.

Nos EUA, Kier integrou elencos de grandes produções e blockbusters, como Ace Ventura: Um Detetive Diferente (1994), Armageddon (1998) e Blade: O Caçador de Vampiros (1998). A variedade de papéis reforça sua versatilidade e a capacidade de transitar entre o cinema experimental, o arthouse e o entretenimento comercial.

Entre o esquisito, o excêntrico e o profundamente humano, Udo Kier construiu uma carreira impossível de resumir em rótulos. Seu trabalho permanece como referência para cineastas e atores ao redor do mundo, sobretudo por sua entrega artística e pelo impacto cultural de personagens que atravessaram décadas.

Leia mais

Imagem - Tarot da semana (24 a 30 de novembro)  aponta viradas, oportunidades e sinais que não podem ser ignorados

Tarot da semana (24 a 30 de novembro)  aponta viradas, oportunidades e sinais que não podem ser ignorados

Imagem - Lore Improta e Léo Santana anunciam sexo do segundo filho durante gravação de DVD

Lore Improta e Léo Santana anunciam sexo do segundo filho durante gravação de DVD

Imagem - Com patrimônio de R$ 415 milhões, Virginia supera Victoria Beckham e se torna a namorada de atleta mais rica do mundo

Com patrimônio de R$ 415 milhões, Virginia supera Victoria Beckham e se torna a namorada de atleta mais rica do mundo

Tags:

Cinema udo Kier

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica

Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica
Imagem - Tarot desta segunda (24 de novembro) aponta limpeza emocional e oportunidades inesperadas para vários signos

Tarot desta segunda (24 de novembro) aponta limpeza emocional e oportunidades inesperadas para vários signos

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades entre os dias 24 e 30 de novembro
01

3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades entre os dias 24 e 30 de novembro

Imagem - 3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)
02

3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
03

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)
04

Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)