Morre Udo Kier, ator alemão de ‘Bacurau’ e ‘O Agente Secreto’, aos 81 anos

Heider Sacramento
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:47
Lenda do cinema europeu e rosto conhecido em Hollywood, o ator alemão Udo Kier morreu no domingo (23), aos 81 anos, em Palm Springs, na Califórnia. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao artista, que não detalharam a causa da morte.
Com mais de cinco décadas de carreira e mais de 250 produções no currículo, Kier se tornou um dos intérpretes mais marcantes do cinema mundial. Dono de um olhar intenso e presença magnética, ele construiu uma filmografia que atravessa movimentos artísticos, gerações de diretores e estilos completamente distintos.
Nascido em Colônia, em 1944, Udo Kierspe, nome de batismo, começou no cinema em 1966, mas foi ao integrar o círculo de Andy Warhol que ganhou projeção internacional. A parceria com Paul Morrissey nos clássicos Carne para Frankenstein (1973) e Sangue para Drácula (1974) o colocou no mapa e marcou seu estilo irreverente, muitas vezes associado a personagens sombrios ou de aura perturbadora.
Nos anos seguintes, acumulou colaborações com alguns dos maiores nomes da história do cinema, entre eles Rainer Werner Fassbinder, Dario Argento, Werner Herzog, Gus Van Sant e Lars von Trier. Com o dinamarquês, tornou-se presença recorrente em filmes como Dogville, Melancolia, Ninfomaníaca e Dançando no Escuro.
O ator criou laços com o cinema brasileiro ao participar de Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, interpretando o vilão Michael, um dos papéis mais celebrados de sua fase recente. Ele voltou a trabalhar com Mendonça Filho em O Agente Secreto (2025), seu último filme, também exibido em Cannes.
Nos EUA, Kier integrou elencos de grandes produções e blockbusters, como Ace Ventura: Um Detetive Diferente (1994), Armageddon (1998) e Blade: O Caçador de Vampiros (1998). A variedade de papéis reforça sua versatilidade e a capacidade de transitar entre o cinema experimental, o arthouse e o entretenimento comercial.
Entre o esquisito, o excêntrico e o profundamente humano, Udo Kier construiu uma carreira impossível de resumir em rótulos. Seu trabalho permanece como referência para cineastas e atores ao redor do mundo, sobretudo por sua entrega artística e pelo impacto cultural de personagens que atravessaram décadas.