MEMÓRIA

Da descoberta ao último transplante: relembre a trajetória de Isabel Veloso, que morreu de câncer aos 19 anos

Influenciadora que mobilizou as redes sociais teve recaídas, tratamentos intensos, casamento, maternidade e complicações

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 16:05

Isabel Veloso Crédito: Reprodução | Instagram

Conhecida nacionalmente após compartilhar sua rotina de tratamento nas redes sociais, Isabel Veloso construiu uma trajetória marcada por coragem, fé e exposição pública da luta contra o câncer. A influenciadora morreu neste sábado (10), aos 19 anos, após enfrentar um quadro de câncer em estado terminal. A informação foi divulgada pelo marido, Lucas Borbas, por meio do Instagram.

A fase mais recente do enfrentamento à doença começou em maio de 2025, quando Isabel anunciou, emocionada, que havia entrado em remissão do câncer. Na ocasião, ela contou que se preparava para um novo transplante de medula óssea, desta vez com material doado pelo pai, que apresentou 60% de compatibilidade. O procedimento ocorreu com sucesso e a jovem recebeu alta antes do previsto. No entanto, 17 dias depois, precisou ser internada novamente e entubada na UTI após uma crise respiratória provocada pelo excesso de magnésio no sangue.

Meses antes, em agosto de 2024, Isabel havia surpreendido os seguidores ao anunciar a gravidez do primeiro filho, Arthur. Ela explicou que tomou a decisão de engravidar após os médicos avaliarem que a doença estava estável. Durante a gestação, enfrentou dificuldades, inclusive tentando um tratamento para conter o avanço do câncer, que havia atingido o pulmão. O bebê nasceu saudável, e Isabel iniciou uma nova medicação com o objetivo de acompanhar o crescimento do filho.

Em abril de 2024, a influenciadora viveu outro momento marcante ao se casar com Lucas Borbas. A cerimônia foi organizada em pouco tempo e ganhou repercussão nas redes sociais após fornecedores doarem serviços para viabilizar o evento, já que os médicos haviam estimado poucos meses de vida para Isabel. Após a celebração, no entanto, ela relatou complicações de saúde e precisou ser hospitalizada depois de um princípio de infarto, causado pelo esforço físico.

"Meus dois braços e meu peito ficaram dormentes de tanto que formigavam e senti um aperto no coração. Dei um grito porque eu não senti meu coração por uns dois segundos e ficou tudo preto. Lembro de conseguir me acalmar e conseguir dormir. Estou usando cilindro porque estou sentindo muita falta de ar", contou na época.

História da jovem viralizou

A história de Isabel começou a ganhar grande alcance em março de 2024, quando seus vídeos no TikTok viralizaram. Naquele período, ela revelou que estava em fase terminal e que os médicos haviam reduzido sua expectativa de vida para poucos meses. Segundo relatou, o tumor crescia rapidamente e estava localizado próximo ao coração, o que elevava o risco de parada cardíaca.

"O tumor que tem no meu corpo cresce de uma maneira muito rápida e ele fica localizado em um lugar de extremo risco, porque está em volta do meu coração. Conforme ele cresce, aumentam as chances de ele parar meu coração. Os médicos diminuíram o meu tempo e me deram de 2 a 4 meses. Só que isso pode variar muito com a forma que eu vou lidar com tudo isso, e eu prefiro acreditar que eu ainda tenho seis meses", disse.

Em janeiro de 2024, Isabel já havia anunciado uma nova recaída da doença. O câncer foi classificado como terminal, e ela falou abertamente sobre o impacto emocional do diagnóstico. "Ter um câncer que não possui mais cura dói, e muito, mas saber que tenho O Senhor comigo, bem como as pessoas que amo, tudo se faz mais leve", declarou.

Diagnóstico veio em 2021

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em outubro de 2021, Isabel descobriu a doença após a identificação de tumores no pescoço e no tórax, que dificultavam a respiração e pressionavam o coração. Em fevereiro de 2022, mostrou nas redes sociais a queda de cabelo provocada pela quimioterapia. Um mês depois, concluiu o tratamento, mas, em maio, soube que os resultados não haviam sido os esperados.