Hospital revela causa da morte de Isabel Veloso e rebate acusações de negligência

Influenciadora feleceu aos 19 anos em Curitiba

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 13:32

Isabel Veloso
Isabel Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

O Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, divulgou neste sábado (10) a causa da morte da influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos. De acordo com a unidade de saúde, a jovem faleceu em decorrência de complicações relacionadas a um transplante de medula óssea (TMO) ao qual a jovem foi submetida no ano passado. O procedimento indicado em alguns casos no tratamento do linfoma de Hodgkin.

"A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco", afirma o texto.

Isabel Veloso por Reprodução

A influenciadora passou pelo transplante de medula em outubro passado. Ela estava internada desde novembro de 2024 e havia sido intubada nos últimos dias após apresentar piora no quadro clínico. Isabel compartilhava nas redes sociais sua rotina de tratamento contra o câncer desde 2021, quando recebeu o diagnóstico ainda aos 15 anos. 

Na nota enviada à revista Quem, o hospital também rebateu as acusações feitas pelo pai da jovem, Joelson Veloso, que afirmou haver negligência por parte da equipe de hematologia durante a internação. Segundo a instituição, Isabel recebeu acompanhamento contínuo e assistência integral durante todo o período em que esteve hospitalizada.

Joelson Veloso acusou hospital de negligência

Isabel Veloso por Reprodução | Instagram
Postagem feita pelo pai de Isabel Veloso, Joelson Veloso por Reprodução

"Durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes de Hematologia, Medicina Intensiva, Infectologia, Enfermagem e demais especialidades envolvidas", informou o hospital.

Ainda de acordo com a nota, Isabel apresentou nos últimos dias uma piora clínica significativa, associada a complicações inerentes ao transplante de medula óssea, procedimento descrito pela unidade como complexo e de alto risco, mesmo quando realizado dentro dos protocolos médicos.

Isabel Veloso e Lucas Borbas

Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram

O Hospital Erasto Gaertner afirmou que todas as medidas terapêuticas indicadas foram adotadas, com base nas melhores evidências científicas e nos protocolos assistenciais vigentes, e reforçou o compromisso com a segurança do paciente e a ética no cuidado oncológico.

Isabel Veloso deixa o marido, Lucas Borbas, e um filho de 1 ano, Arthur. A jovem mobilizou milhares de seguidores ao longo dos últimos anos ao compartilhar sua luta contra a doença, marcada por mensagens de fé, resiliência e esperança.

Leia a nota do hospital na íntegra:

"O Hospital Erasto Gaertner informa, com profundo pesar, o falecimento da paciente Isabel Veloso, em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea (TMO), indicado em alguns cenários para o tratamento de Linfoma de Hodgkin.

A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais.

Durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes de Hematologia, Medicina Intensiva, Infectologia, Enfermagem e demais especialidades envolvidas, sendo adotadas todas as medidas terapêuticas indicadas conforme as melhores evidências científicas e protocolos assistenciais vigentes.

O Hospital Erasto Gaertner reafirma seu compromisso histórico com a excelência no cuidado oncológico, com a segurança do paciente e com a atuação ética, técnica e responsável em procedimentos de alta complexidade, como o transplante de medula óssea.

Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos, colocando-nos à disposição para prestar os esclarecimentos necessários, dentro dos limites éticos e legais que regem a assistência em saúde e a confidencialidade das informações.

Hospital Erasto Gaertner

Curitiba, 10 de Janeiro de 2026."

