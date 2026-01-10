DESPEDIDA

Após câncer, acusações de mentira e gravidez, Isabel Veloso morre aos 19 anos

Influenciadora foi diagnosticada com um Linfoma de Hodgkin aos 15 anos e dividiu sua trajetória de persistência com os fãs

Elis Freire

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 12:09

Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Depois de viver uma longa e difícil trajetória de luta contra o câncer, entre altas, melhoras e internações, a influenciadora Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos. A jovem estava internada desde novembro no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Isabel deixa o marido, Lucas Borbas, e um filho, Arthur, de 1 ano.

Isabel ficou conhecida ao compartilhar sua história na internet. Diagnosticada com um Linfoma de Hodgkin, tipo de câncer no sistema linfático, aos 15 anos, ela mostrava os desafios de enfrentar uma doença severa tão nova. Durante o tratamento, Isabel se casou, engravidou e teve seu primeiro filho com o marido Lucas Borbas.

Ela passou por um transplante de medula em outubro passado, e estava intubada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR).

Isabel foi intubada pela primeira vez após uma crise de falta de ar na noite do dia 26 de novembro. Na ocasião, Lucas informou que a esposa estava com excesso de magnésio no sangue, havia parado de respirar e estava com baixa saturação. Ela chegou a respirar por conta própria, mas a intubação foi necessária novamente em 4 de dezembro, quando Isabel desenvolveu uma pneumonia.

Em seu último post no Instagram, do dia 15 de novembro, Isabel posou em seu sofá sorridente e de cabeça raspada. Ela tinha "se despedido do cabelinho" no mês anterior. "Em casa me recuperando", escreveu na época, esperançosa.

Falsa remissão?

A influenciadora digital Isabel Veloso ficou emocionada ao compartilhar com seus seguidores o milagre que viveu. A jovem chegou a contar que, após anos de luta contra um linfoma de Hodgkin, seu câncer havia entrado em remissão. Ela enfrentava a doença desde 2021 e chegou a ter metástase no pulmão. Os médicos chegaram a afirmar, segundo ela, que seu tempo de vida estimado era de seis meses. Isabel revelou que a remissão foi confirmada após exames recentes feitos durante uma avaliação para um possível transplante de medula óssea.

Após anunciar que entrou em remissão do câncer, a influenciadora voltou às redes sociais para esclarecer que a condição não representa cura. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em estágio terminal, a jovem explicou que seguia em tratamento intensivo e que a doença pode voltar a resistir aos medicamentos.

“Remissão não é cura. Para eu conseguir a cura, preciso ficar cinco anos seguidos sem sinal da doença. Eu entrei em remissão por conta desse novo tratamento que comecei este ano, que é uma imunoterapia que consegui na Justiça”, afirmou Isabel, em um vídeo publicado na internet.

Gravidez e o choque do público

No dia 11 de agosto de 2024, a influenciadora revelou que estava grávida mesmo em meio aos cuidados paliativos, após não ter eficácia com os tratamentos de quimioterapia e radioterapia contra o câncer. A informação chocou o público, que viu a notícia como um milagre e alguns até acusaram a jovem de estar mentindo para gerar engajamento.