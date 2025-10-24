Acesse sua conta
'Faria mil vezes': pai de Isabel Veloso doa medula óssea em etapa decisiva do tratamento contra o câncer

Joelson Veloso, de 50 anos, será o doador de medula para a influenciadora de 19 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 13:25

Isabel Veloso com o pai, Joelson Veloso
Isabel Veloso com o pai, Joelson Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta sexta-feira (24), um gesto de amor e coragem marcou mais um capítulo na luta de Isabel Veloso contra o câncer. No Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, Joelson Veloso, pai da influenciadora de 19 anos, iniciou o processo de doação de medula óssea para a filha, em um dos momentos mais delicados e importantes do tratamento contra o Linfoma de Hodgkin.

Emocionado, Joelson compartilhou seus sentimentos às vésperas da internação. “Meu coração está apertado, mas cheio de esperança”, disse o pai, que vê na doação não apenas um procedimento médico, mas um ato de amor incondicional. “Vou internar para me preparar e, se Deus quiser, doar um pedaço de mim para a minha filha. Não é só um procedimento, é um ato de amor. Faria isso mil vezes por ela.”

Apesar da compatibilidade genética de 60%, os médicos consideraram o perfil de Joelson o mais seguro e viável para o transplante neste momento. O processo de preparação incluiu três dias de medicamentos específicos e a colocação de um cateter para facilitar a coleta das células. “Foram três dias de aplicações e amanhã faço mais três doses. Depois, serei encaminhado para colocar o cateter”, explicou.

A jornada de Isabel é acompanhada com emoção por milhões de seguidores nas redes sociais. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, a jovem enfrentou uma das fases mais duras da doença aos 17, quando foi informada de que o câncer era considerado incurável. Mesmo assim, ela decidiu retomar o tratamento após descobrir sua gravidez, encontrando na maternidade uma nova motivação para lutar.

Agora, o transplante de medula representa uma nova chance de esperança. A família, unida pela fé, acredita que este passo pode marcar o início de uma fase de recuperação e superação para Isabel.

