ESPERANÇA

Influencer que mostra tratamento de câncer, Isabel Veloso, tem 50% de compatibilidade com irmã e pode realizar transplante

Influenciadora digital teve conta de 3,3 milhões de seguidores banida do Instagram

F Felipe Sena

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 20:25

Influenciadora teve conta excluídas Crédito: Reprodução | Instagram

Antes de ter a conta derrubada de 3,3 milhões de seguidores no Instagram derrubada, a influenciadora digital Isabel Veloso, de 19 anos, revelou que uma de suas irmãs é 50% compatível.

Isabel Veloso 1 de 19

Segundo a influencer, as duas farão uma viagem para Curitiba (PR), onde farão exames para confirmar a viabilidade do transplante de médula óssea.

“É uma quimioterapia muito forte, que destrói a medula óssea antiga para que a nova possa ser implantada. Por isso, o cabelo costuma cair novamente”, explicou Isabel em um dos vídeos antes da conta ser desativada.

A jovem destacou os efeitos colaterais do tratamento e como o processo é invasivo e desgastante, tanto fisicamente quanto emocionalmente.

Em publicações recentes, a influenciadora ainda contou que pode voltar a ter que raspar o cabelo, pois está se preparando para um transplante de medula óssea, procedimento que exige quimioterapia intensiva.

Isabel trata um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático, mostrava com detalhes momentos de felicidades, alegrias e tristezas na luta contra a doença.

Em um conta nova que já tem mais de 140 mil seguidores, criada por Isabel, a influencer informou que não entende o que de fato aconteceu para sua conta ser desativada. “Vamos entrar judicialmente para conseguir recuperar a minha conta oficial que foi desativada pelo Instagram sem nenhuma explicação”, explicou.

De acordo com Isabela foi identificado um “login estranho” em sua conta, realizado por uma pessoa que ela conhece. “Independente do que aconteceu, a justiça será feita”, concluiu.

Na nova conta, Isabel tem compartilhado momentos com o esposo Lucas Borbas e com o pequeno Arthur Veloso, de apenas 7 meses. A influenciadora começou a compartilhar sua rotina de tratamento oncológico em 2023.