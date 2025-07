MAIS UMA ETAPA

Isabel Veloso mostra nova fase de tratamento antes de transplante: 'Preparar meu corpo'

Influenciadora compartilha sua jornada nas redes sociais desde que foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de julho de 2025 às 15:10

Isabel Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Isabel Veloso, que ficou conhecida na internet há cerca de dois anos ao compartilhar que era paciente de câncer em estágio terminal, deu início a uma nova fase de seu tratamento. A jovem de 19 anos está se preparando para fazer um transplante de medula óssea e, na última sexta-feira (18), foi a uma consulta nutricional para ajustar a alimentação.>

"Hoje foi dia de reencontro com minha nutricionista. Minha relação com a alimentação mudou muito desde o diagnóstico. Entre enjoos, desafios e vitórias. Agora, com o transplante de medula óssea se aproximando, iniciamos uma nova fase: preparar meu corpo com ainda mais carinho e força. Cada refeição agora é também um passo rumo à cura", escreveu Isabel na legenda da postagem, em que aparece ao lado da nutricionista Alessandra Andrade.>

Isabel Veloso 1 de 19

Recentemente, a influenciadora abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais e explicou que uma de suas irmãs é 50% compatível com ela. Segundo a jovem, as duas serão encaminhadas para Curitiba (PR) para fazerem exames e verificar se um transplante será possível ou se Isabel terá que entrar na fila de espera para aguardar outra doação mais compatível.>

Isabel também falou sobre a chance de ficar careca de novo durante seu processo de tratamento. "No transplante, passamos por uma quimioterapia bem forte para destruir a médula óssea que você tem, para então poder receber a nova. A quimioterapia é uma bomba no organismo, e acaba atacando as células boas também, inclusive as do folículo capilar, por isso a 'queda'", explicou.>

Atualmente, Isabel está fazendo imunoterapia. Ela falou que seu cabelo não cai nessa fase porque a medicação atua de forma diferente no organismo. "A imunoterapia estimula o próprio sistema imunológico a reconhecer e atacar as células cancerígenas".>

A influenciadora foi diagnosticada com câncer aos 15 anos e, aos 17, chegou a anunciar que a doença era incurável, interrompendo o tratamento. Em outubro do ano passado, porém, ela retomou o tratamento oncológico aos cinco meses de gestação, após descobrir que o linfoma havia voltado a crescer.>