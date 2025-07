VIROU PIADA

Mascotes zombam flagra de CEO e amante e recriam traição em jogo; vídeo

Cena aconteceu em partida do Philadelphia Phillies - e teve até música do Coldplay ao fundo

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de julho de 2025 às 14:02

Andy Byron e Kristin Cabot no flagra, e os mascotes dos Phillies Crédito: Reprodução

Virou piada o flagra do empresário Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, com a amante, Kristin Cabot, durante um show do Coldplay nos Estados Unidos. O momento, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, foi 'recriado' - com zombaria - pelos mascotes do time de beisebol Philadelphia Phillies durante jogo contra os Los Angeles Angels, na noite da última sexta-feira (18), no estádio Citizens Bank Park, na Filadélfia (EUA).>

Na paródia do episódio, os mascotes simularam o constrangimento dos dois ao aparecerem na câmera do beijo. Como se a referência já não fosse bem óbvia, a arena ainda tocava uma música do Coldplay ao fundo. Na mesma hora, o público presente começou a gargalhar e aplaudir.>

A Astronomer, da qual Andy Byron é CEO, resolveu tomar uma atitude após o flagra do empresário casado com a amante, que é diretora de RH da corporação bilionária de inteligência artificial. Em post no LinkedIn na última sexta-feira (18), a empresa afirmou que iniciou uma investigação formal interna sobre o assunto.>

O flagra aconteceu em um show do Coldplay para 65 mil pessoas no Gillette Stadium, na cidade de Foxborough, em Massachusetts (EUA). Os dois apareceram no telão quando a "kiss cam" (ou câmera do beijo) circulava pelo público. Assim que repararam o flagra, tanto Andy quanto Kristin falaram algo e saíram de cena. Byron se abaixou, enquanto a mulher virou de costas para a câmera. >