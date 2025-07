1º FILHO

Grávida, ex-BBB Key Alves anuncia que vai morar com o namorado

Key mostrou a organização das malas

Grávida, a jogadora e influenciadora Key Alves compartilhou com os seguidores nova fase da vida: vai morar com o namorado, o cantor sertanejo Bruno Rosa. >

No seu perfil do Instagram, Key mostrou a organização das malas. Uma delas tinha apenas botas, e ela brincou: ‘Tô indo me casar e morar com cantor sertanejo’.>