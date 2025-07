FEBRE ENTRE JOVENS

Bonecos Labubus 'não são para crianças', alerta fabricante

Bonecos são considerados itens de coleção e não devem ser usados como brinquedos

A febre dos Labubus continua dominando a internet. Os pequenos monstros de plástico, com visual colorido e carinha amigável, se tornaram protagonistas de vídeos virais, especialmente nas populares aberturas de caixas surpresa. >

Indicação: a partir de 15 anos

De acordo com a própria Pop Mart, os produtos são recomendados para maiores de 15 anos. A justificativa é simples: os Labubus são classificados como colecionáveis, não como brinquedos.>

A alta demanda faz com que os bonecos esgotem rapidamente nas lojas oficiais. Em sites de revenda, os valores costumam ser bem mais altos do que o preço original, alimentando ainda mais o interesse do público.>