CONSUMO INFANTIL

Labubu: a boneca que virou febre entre crianças e preocupa pais e autoridades; entenda

Com visual inusitado e vendas no estilo “caixa surpresa”, brinquedo viral nas redes sociais gera discussões sobre vício e bullying

Ela é pequena, tem orelhas de coelho, dentes afiados e um visual curioso que mistura o fofo com o estranho. Criada em Hong Kong por Kasing Lung, a boneca Labubu se transformou em um fenômeno global depois de ser lançada pela Pop Mart. Inicialmente voltada para colecionadores, a Labubu conquistou crianças, adolescentes e até adultos com a ajuda do TikTok e de celebridades como Lisa, do grupo BLACKPINK. >